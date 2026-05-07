國家「十五五」首挺港發展大宗商品交易生態 陳茂波：一國兩制優勢讓本港成為連接內地與國際市場重要樞紐

財政司司長陳茂波今日（7日）在LME亞洲金屬研討會致辭時表示，全球有色金屬市場在人工智能、電動車及可再生能源等需求帶動下持續增長，倫敦金屬交易所（LME）成交量顯著上升。然而，地緣政治衝突、關稅及供應鏈重組令市場更趨複雜及波動，穩定可靠的供應鏈成為關鍵。

他指出，全球貿易正趨區域化，中國與東盟供應鏈融合加深，區內對可信賴的交易與定價平台需求殷切。國家「十五五」規劃首次明確支持香港發展大宗商品交易生態，香港可憑「一國兩制」優勢，發揮自由港、低稅制及國際金融中心地位，成為連接內地與國際市場的重要樞紐。

今年上半年立法為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠

陳茂波表示，香港正推進多項措施，政府已成立由他擔任主席的「大宗商品策略委員會」，採取「全生態圈」的視角，推動實體貿易、金融交易、基建配套與與內地市場聯通等多個方向發展。包括擴展LME認可倉儲網絡及完善實物交割體系，以提升價格發現功能及供應效率；並將於今年上半年立法為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠。同時，香港亦積極發展黃金交易、清算及儲存能力。

陳茂波表示，今年上半年立法為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠。

政府與國際調解院研設大宗商品交易專屬調解員名冊

陳茂波指出，隨着全球大宗商品市場規模擴大、交易模式更複雜，爭議解決已成為供應鏈及市場運作的重要一環。特區政府與國際調解院（IOMed）正合作研究設立大宗商品交易專屬調解員名冊的可行性，為涉及礦產開採、生產、交易、清算、倉儲及交付等環節的爭議，提供中立、專業和高效的調解平台。這項安排有助降低跨境交易的不確定性，提升市場信心，並配合香港發展成為國際商品及黃金交易樞紐的目標。

陳茂波指出，展望未來，香港將繼續完善金屬相關的金融服務生態，推動由融資、保險、衍生工具到風險管理等「全鏈條」配套發展，讓大宗商品企業可在香港一站式滿足融資、對沖以及不同金融服務等的需求。同時，香港亦會積極推動更多以人民幣計價的商品產品，便利內地及海外市場參與者管理匯率風險，並提升中國在全球大宗商品定價中的話語權。此外，香港將進一步深化與內地及國際市場的互聯互通，探索類似股票和債券市場「互聯互通」的商品市場合作模式，提升市場流動性、價格發現效率和資金配置能力，把香港建設成為集交易、物流、融資和定價功能的國際大宗商品交易中心。