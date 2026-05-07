立法會發書面警告 蔡素玉評「建制派勿護短」 陳家珮：尊重前輩 不猜測對方想法

新民黨立法會議員陳家珮年初在灣仔鬧市逆線行車，其後承認一項不小心駕駛罪，被判處罰款2千元及停牌1個月。陳家珮今早(7日)在電台節目表示，經歷對她而言是一種磨練，並直認自己確實做錯，認為無論是區議員抑或是政府官員，做錯事便應該主動道歉。

對於《星島》專欄大棋盤引前立法會議員蔡素玉所言，「建制派不能給人護短感覺」，陳家珮回應指，不想猜測對方的想法，表明絕對尊重元老級前輩的意見，並認同對方不希望立法會事務因此受到影響的立場。

虛心接受書面警告 感謝委員會一致裁決

這宗風波是立法會監察委員會成立以來的首個案例，立法會主席李慧琼昨日(6日)聯同陳家珮會見傳媒，向公眾作正式交代。

對於監委會最終一致決定向陳家珮發出「書面警告」，屬機制內最低級別的懲罰。陳家珮表示非常感謝委員會持平且認真的處理，對於為眾人帶來麻煩感到抱歉，並強調會虛心接受這個結果，將其視為一個深刻的教訓以警惕自己將來要做好一點。

她引述委員會的報告內容指出，最終得出一致的書面警告決定，是因為考慮到她擁有22年駕駛經驗，過往除了定額罰款（牛肉乾）外，從未有過不小心駕駛的紀錄。委員會信納她為初犯且不會重犯，加上事後誠懇作出補救，不涉及誠信問題，因而作出了這個一致的結論。

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