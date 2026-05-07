大棋盤︱陳家珮逆線駕駛「輕判」 蔡素玉有話說：建制派不能給人護短感覺

立法會議員新守則實施後出現「第一滴血」，新民黨陳家珮逆線行車風波，經監察委員會調查後，一致認為其不當行為未達嚴重程度，只是初犯兼有悔意，決定只作書面警告，即五級制處分當中，罰則最輕微的一級。有政圈中人指，陳家珮避過訓誡、譴責等更嚴厲處分，公眾可能會覺得是「輕判」，阻嚇力不足，但事件已令社會對她產生負面觀感，對從政者來說，信譽受損亦是一個不小的教訓。

蔡素玉曾與新民黨開火

陳家珮今年1月在灣仔逆線行車，引起社會譁然，雖迅速道歉及自首，但輿情不斷發酵，更有人在網上發起聯署要求她辭職。事件亦翻起政黨之間的新仇舊恨，新民黨領導層與民建聯元老蔡素玉被爆在通訊群組開火，蔡素玉當時轉發數段訊息，內容包括質疑該黨要求高官比白更白，「試問對其愛徒是否用同一把尺，嚴格要求主動辭職是較體面做法。」

事隔數月，立法會調查結果出爐，蔡素玉昨晚向筆者表示，並非針對任何人，對處分「無意見」，但她一直強調的是建制派不能給人「護短」的感覺。至於只作書面警告會否阻嚇力不足，蔡素玉說無要求嚴懲或怎樣，現時結果亦可以接受。

監委會在今屆議會新成立，隨即要「開File」調查，未有先例可循下，委員對如何處理陳家珮事件亦有一番討論。根據機制，列明對議員涉及違反操守的投訴，投訴人必須具名，並親臨立法會核實身份，否則投訴不會處理。

無市民投訴難立案？

翻查資料，監委會首次閉門會議在2月25日進行，而今次個案投訴人是一個名為「李雋謙」的市民，投訴表格簽署日期為2月27日，僅相隔兩天，跟逆線行車事件發生更超過一個月。監委會之後再開會討論，陳家珮有出席解釋，但投訴人則未有「作供」。有政界中人就關注，倘日後有其他類似個案，沒市民現身具名投訴，是否等於監委會不能主動調查，豈非太被動？有局中人承認，技術上監委會必須收到投訴才能處理，否則難以立案。

有議員認為，逆線行車事件引起極大關注，加上發生在新議會開局，時間點尷尬，若監委會不作處理，會被質疑新制度只是「擺設」。事實上，去年牽頭制定守則的立法會前主席梁君彥曾指，不會每逢有報道都主動調查，有實名投訴就會處理，但若監委會認為事件影響立法會聲譽，會先蒐集資料，有需要再處理，可見委員會理應有主動介入的角色。

天星小輪脫班嚴重 帳委會擬公開聆訊「招呼」

立法會議員表現受監察，政府部門的效率效益同樣備受關注。審計署上周發表報告書，按慣例，立法會政府帳目委員會會選取兩個主題，舉行公開聆訊，預料本月中下旬會公布日程和主題。其中第86號報告書中提及青年宿舍管理，揭發青協主理的大埔青年宿舍，以遠高於市價價錢購置設備，包括廁紙架、暖風機、梘液器架，部份最終更無法使用。

不過據了解，帳委會擬「招呼」的對象另有其人，其中審計報告揭發天星小輪脫班問題嚴重，運輸署有發現但只跟進部分，又提及船隻老化、維修出問題等。有議員認為天星小輪影響面更廣，政策層面更值得跟進；另一公開聆訊主題，相信亦是「宏觀」題目。

有熟悉帳委會運作人士指，即使沒舉行公開聆訊，委員會亦會安排委員跟進各題目，要求相關管制人員以書面交代報告內容，不會不了了之；若解釋不妥當甚或「解完仲衰」，委員會有權要求「翻兜」召開聆訊。

聶風

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