四新晉大狀獲頒大律師公會沈澄紀念獎學金 毛樂禮：海外進修經驗助處理國際跨境案件

香港大律師公會今日（6日）傍晚舉行「沈澄紀念獎學金」頒獎典禮，今年有四位新晉大律師獲選，將獲公會資助到海外修讀訟辯培訓課程。公會主席、資深大律師毛樂禮致詞時鼓勵四位得獎大律師把握機會，到其他普通法司法管轄區進修，展現香港法律界的專業，同時與國際水平接軌，相信海外受訓經驗，將有助他們在處理跨境案件時具備國際視野。

律政司司長林定國、已故終審法院法官沈澄的女兒、區域法院法官謝沈智慧、律師會會長湯文龍等等嘉賓出席頒獎典禮。公會副主席兼「沈澄紀念獎學金」常委會主席、資深大律師許紹鼎，向四位新晉大律師何卓妍、林焯瑩、林曉一和黎曉晴，逐一頒發獎狀。

毛樂禮冀得獎者進修之餘聯繫國際法律團體

毛樂禮在典禮上致詞，先向已故的終審法院法官沈澄致敬。他透露歷年的得獎人分別到過英國、南非、澳洲、新加坡、馬來西亞等等國家，修讀訟辯培訓課程。他提到，上月到訪英國與中殿律師學院（Middle Temple）的管理層會面時，亦在訟辯方面交流意見。毛樂禮形容獲頒獎學金的大律師是公會的「親善大使」，聯繫不同司法管轄區的法律學院及團體，維持香港在國際法律舞台的競爭力。

新晉大狀赴南非進修兼獲實習機會

在2020年獲頒「沈澄紀念獎學金」的大律師黃蔚凱和黃樂希，擔任典禮主持。黃樂希在2023年遠赴南非，修讀有關商業與金融的訟辯課程，她回憶指在模擬法庭訓練中，扮演證人的「演員」，是來自四大會計師事務所的資深核數師和財務主管，要透過交叉盤問從他們身上獲取有利證據極具挑戰性。除了提升訟辯技巧，黃樂希更有意外收獲，她獲邀在當地跟隨一名大律師進行短期實習，並在開普敦的法院觀摩了多場聆訊。至於黃蔚凱將於今年暑假到英國牛津修讀高級國際訟辯課程，課程內容緊湊、密集式訓練，由當地法官及頂尖大律師親身指導，涵蓋如何處理專家證人、撰寫陳詞及上訴辯護等等實戰經驗，她形容心情是既緊張又期待。

「沈澄紀念獎學金」是公會三大奬學金之一，在2000年紀念己故沈澄法官、由其家族捐款成立，至今共有96名大律師得獎，公會累計頒發超過350萬元獎學金，資助他們到海外進修的課程費用、機票及生活費。