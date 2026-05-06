立法會通過推動「AI+」議案  孫東：AI將是香港首份5年規劃創科篇章重點

立法會今午（6日）辯論由選委界黃錦輝提出，「透過人工智能+賦能千行百業，推動數字經濟及智慧社會發展」的無約束力議員議案。議案終獲得在席兩部分議員，過半數支持通過。

黃錦輝：AI非純粹工具 需與行業深度融合

黃錦輝表示，議案核心是推動政府制訂積極的「AI+X」政策，強調AI並非單純的生產力工具，而是需要與行業知識、業務流程、管理模式融為一體的要素，通過自動化、精準化及智慧決策等流程，催生出新的行業生態、模式同價值，從而協助該領域升級賦能。

他續稱，要推進「AI+」發展可以從工具、流程、機制同體制四個層面思考，思考如何善用AI工具提升工作效能；配合AI技術進行工作流程再造，令組織運作更高效；在機制層面則要關注「AI與人」的互動方式，其中包括責任劃分、倫理規範，以及運作規則，形成人機協作的可持續機制；體制方面，涉及組織架構、文化與社會體系的調整，在某些情況下更需要推動整體制度的轉型。

議員關注法律責任 促訂AI藍圖

選委界簡慧敏關注AI犯錯誰來負責的問題。她指，國家目前採取小切口、場景化「垂直模型」的模式，國家司法部亦在兩會期間表示，今年將加快研究推進人工智能方面的立法，反觀香港無論是數字辦、財庫局、司法機構、還是私隱專員公署等發佈的AI相關指引目前均無法律約束力，更加著重道德規範與科技發展之間的平行，認為香港不能迴避責任的問題。

紡織及製衣界陳祖恒表示，特區政府正制訂香港首份5年規劃，期望當中為AI發展做好長遠規劃部署，例如制訂具前瞻性的人工智能發展藍圖，因地制宜促進AI在傳統優勢產業和新興產業的廣泛深度融合和應用，幫中小企用AI全方位「升lv」轉型，同時要從教育培訓、算力電力等層面做好佈局。

他更建議不同大專院校和職專機構，要因應AI的發展趨勢，及時調整課程規劃和資源投放，確保培育出來的人才，能夠與未來工作需求匹配，亦要加強AI素養教育，讓市民更了解、更掌握AI帶來的優點、局限性和風險，是非常重要。

孫東：政府推動AI廣泛應用 同時強調創新與安全並重

創新科技及工業局局長孫東表示，人工智能以前所未有的速度重塑全球科技與經濟格局，面對這歷史性的變革機遇，香港必須主動出擊，同時積極對接國家人工智能＋行動的戰略部署，確保香港在這一場科技浪潮中佔據有利位置，推動經濟及社會轉型升級。

他續稱，政府推動全方位的AI教育策略，在中小學階段，教育局推出不同計劃，培養學生的計算思維及發展綜合運用AI的知識、技能和面對科技發展的態度。他指，在香港首份5年規劃中，如何利用AI技術賦能各行業高質量發展，將會是創科篇章的一個重點，政府會繼續在推動AI的廣泛應用之餘，強調創新與安全並重，適時完善治理框架，建立健康有序的AI生態，助力香港成為區內AI創新應用的領先城市。

記者：郭詠欣