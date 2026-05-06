油價｜莊豪鋒批油公司「有默契」劃一價格 倡立例要求展示最終售價 增加透明度

中東局勢動盪，國際油價波動，實政圓桌立法會議員莊豪鋒今日（6日）就燃油價格透明度在立法會提出書面質詢，要求政府研究立例要求油公司在其所有展示渠道（包括路牌及宣傳品）中，同時顯示一個車用燃油標準最終售價（例如扣除其公司最普遍的折扣後的每公升燃油價格），以增加價格透明度；考慮強制油公司提交詳細的折扣結構數據，讓消費者委員會能即時公布更具參考價值的淨價格比較表，而非僅依賴掛牌牌價等。

環境局：致力確保燃油供應穩定可靠

環境局回覆指，香港車用燃油的零售價多年來由市場釐定，並取決於多項因素，例如採購進口成品油和經營油站的營運成本等。政府一直致力確保燃油供應穩定可靠、維持市場開放和促進競爭，並同時對燃油產品價格提高透明度，讓消費者能作出適切的選擇。

不過莊豪鋒對當局答覆不滿意，他在社交平台發帖，不滿政府未有正面回應會否採納建議，「提出三個意見，問咗三次『會否』嘅問題，但政府答咗千幾字，我好似睇咗好多嘢，但又唔知睇咗啲乜」，質疑當局未有明確表示會否採納相關建議，甚至未有提供任何合理解釋。

質疑油公司定價存在默契

莊豪鋒指，根據今日觀察，本地各大油公司的牌價「一如既往咁有默契，全部統一32.54/L」，「合拍程度跑贏政府各部門」。

莊豪鋒今日提出的書面質詢，包括詢問會否參考一手樓「實用面積」及貸款「實際年利率」的做法，立法規定油公司提供「標準最終售價」，並提交折扣數據予消委會，以提高價格透明度。

政府回應指，2019年政府已推出在油站地段內豎立價格顯示板的指引，列明價格顯示板須提供的價格資料、尺寸、設計和擺放位置等標準，並要求新投得油站用地的油公司跟從指引的要求，提交價格顯示板方案給環境局審批。環境局要求油公司在價格顯示板上，展示該油站出售的燃油產品的中英文名稱、零售牌價及提供門市折扣後的淨價格，以提高資訊透明度。至於油公司提供給指定客戶（例如會員）的優惠，則屬於一般常見的商業營銷手法，以吸引客戶。

記者：李健威