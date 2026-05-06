議員憂觀塘避風塘船隻管理不善 礙水上活動發展  發展局：今年第四季諮詢共享指引

政府計劃在觀塘避風塘發展水上康樂活動。工聯會鄧家彪今（6日）在立法會大會提出口頭質詢，指大量長期停泊該水域的船隻缺乏系統管理，限制水上活動發展空間，關注當局有否計劃在沿岸增建配套設施。發展局局長甯漢豪表示，海事處及「起動九龍東」辦事處制定《共享觀塘避風塘指引》，冀今年第四季作出諮詢。

研觀塘避風塘建跨海橋樑 連接啟德前跑道區及觀塘

甯漢豪表示，為促進觀塘避風塘內的船隻在非颱風日子，能與水上康樂活動安全共享水體，海事處及「起動九龍東」辦事處制定《共享觀塘避風塘指引》，列出船隻使用避風塘時應注意的要點。現正就共享水體制定優化方案，並收集持份者意見，爭取今年第四季就具體計劃諮詢觀塘區議會及其他相關團體。

甯漢豪表示，政府正研究在觀塘避風塘上興建跨海橋樑，以直接連接啟德前跑道區及觀塘。因應公眾意見，研究會探討加設行車通道的方案，正檢視不同方案可行性及進行技術評估，並檢討若同時容納行人、單車及一般車輛，經擴大後的跨海橋樑規模，對於觀塘避風塘進行水上康樂活動會否有影響。

甯漢豪：正協調設浮台 考慮於非颱風天縮窄泊位區

鄧家彪追問，觀塘能否如啟德般設置長期浮台式碼頭，便利區內「打工仔」練習龍舟。甯漢豪回應指，現時觀塘3個舉辦水上活動的團體中，一個已成功爭取興建浮台，另一個曾申請長期浮台遇到阻力而未獲批准，當局正協調相關部門包括海事處，希望以包容態度處理，由於申請位置不在水面中央，成事機會及空間增大。

漁農界陳博智關注優化方案後，觀塘避風塘船隻停泊管理安排。甯漢豪表示，現時海事處從兩個方向出發處理優化方案，包括針對個別項目需預先部署，與現時停泊的船隻協調；另一方向是長遠優化，考慮將泊位區範圍在非颱風時縮窄，但會影響經常停泊在該處的船隻，現時海事處仍在思考中。至於避風塘管理，甯漢豪指要交由運輸及物流局和海事處探討。

甯漢豪提到，目前政府計劃在香港仔避風塘擴建部分、前南丫礦場及紅磡站臨海用地推動遊艇旅遊，並以公開招標方式出售發展項目用地，包括用地旁的水體，希望企業以商業模式興建及營運遊艇停泊設施。此外，「機場城市」遊艇港灣發展項目將會額外提供遊艇泊位，機管局正公開邀請發展意向書。

記者：曹露尹