Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會︱議員關注政府創科人手不足 孫東 : 會引進AI與數據科學專家 壯大政府AI人才庫

政情
更新時間：15:42 2026-05-06 HKT
發佈時間：15:42 2026-05-06 HKT

在今日( 6日 )的立法會會議上，有議員關注政府的創科人手是否足夠。創新科技及工業局局長孫東稱，數字政策辦公室負責管理系統分析／程序編製主任職系、電腦操作員職系以及資料處理員職系人員，並分派於數字辦的不同單位，主要擔任推動數字政府建設、優化數據治理以及促進業界發展聯繫等中央統籌及協調工作，人員亦會派駐政府各決策局及部門，而截至今年3月底，三個職系的編制數目共有約2200人。

政府可聘用合約人員或委聘服務承辦商  滿足工作需求

他續稱，為應對各項資訊科技、數碼轉型及創科項目的需求，各部門除聘用公務員職系人員外，亦會按運作需要、項目性質、科技類別、專業要求及資源分配優次等因素，聘用合約人員或委聘服務承辦商，亦可靈活調配現有人手，以滿足工作需求。

孫東稱，數字辦已成立專隊，邀請具備大型項目經驗的科技公司協助部門設計及推行有關AI提升效能項目。資料圖片
孫東稱，數字辦已成立專隊，邀請具備大型項目經驗的科技公司協助部門設計及推行有關AI提升效能項目。資料圖片

他指政府非常重視員工的技能提升及升級轉型，例如透過加強培訓，讓員工成為掌握最新技能和市場做法的複合型人才，以推動日益重要的政府數字轉型及科技創新工作。

數字辦已成立專隊  邀科技公司助部門推行AI提升效能項目

他續稱，在AI效能提升組的領導下，數字辦已成立專隊，邀請具備大型項目經驗的科技公司協助部門設計及推行有關AI提升效能項目，同時數字辦會引進業界的AI與數據科學專家，以及市場領先技術，提供技術支援與策略諮詢服務，以及協助培訓跨越不同職系的關鍵人才，以便持續推動及擴展AI項目，壯大政府內部的AI人才庫。

孫東指業界專家將以「手把手」模式，提升負責推行AI項目政府人員的辨識頂尖科技及應用AI的實戰能力。資料圖片
孫東指業界專家將以「手把手」模式，提升負責推行AI項目政府人員的辨識頂尖科技及應用AI的實戰能力。資料圖片

孫東稱這些業界專家已逐步到位，將會以「手把手」的模式，透過項目管理及實踐，提升部門負責推行AI項目的政府人員的辨識頂尖科技及應用AI的實戰能力，令政府推行的數字及科技轉型項目更切合用戶需要及達到專業水準，而這些項目將會於今年內陸續推出。

記者：郭詠欣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
5小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
1小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
3小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
8小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
19小時前
墮樓男童送院亡。蔡楚輝攝
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
突發
8小時前
何伯何太互毆案 何伯住院缺席聆訊 遭懷疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤擔保
何伯何太互毆案 何伯住院缺席聆訊 遭懷疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤擔保
社會
5小時前
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT