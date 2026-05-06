立法會︱議員關注政府創科人手不足 孫東 : 會引進AI與數據科學專家 壯大政府AI人才庫

在今日( 6日 )的立法會會議上，有議員關注政府的創科人手是否足夠。創新科技及工業局局長孫東稱，數字政策辦公室負責管理系統分析／程序編製主任職系、電腦操作員職系以及資料處理員職系人員，並分派於數字辦的不同單位，主要擔任推動數字政府建設、優化數據治理以及促進業界發展聯繫等中央統籌及協調工作，人員亦會派駐政府各決策局及部門，而截至今年3月底，三個職系的編制數目共有約2200人。

政府可聘用合約人員或委聘服務承辦商 滿足工作需求

他續稱，為應對各項資訊科技、數碼轉型及創科項目的需求，各部門除聘用公務員職系人員外，亦會按運作需要、項目性質、科技類別、專業要求及資源分配優次等因素，聘用合約人員或委聘服務承辦商，亦可靈活調配現有人手，以滿足工作需求。

孫東稱，數字辦已成立專隊，邀請具備大型項目經驗的科技公司協助部門設計及推行有關AI提升效能項目。資料圖片

他指政府非常重視員工的技能提升及升級轉型，例如透過加強培訓，讓員工成為掌握最新技能和市場做法的複合型人才，以推動日益重要的政府數字轉型及科技創新工作。

數字辦已成立專隊 邀科技公司助部門推行AI提升效能項目

他續稱，在AI效能提升組的領導下，數字辦已成立專隊，邀請具備大型項目經驗的科技公司協助部門設計及推行有關AI提升效能項目，同時數字辦會引進業界的AI與數據科學專家，以及市場領先技術，提供技術支援與策略諮詢服務，以及協助培訓跨越不同職系的關鍵人才，以便持續推動及擴展AI項目，壯大政府內部的AI人才庫。

孫東指業界專家將以「手把手」模式，提升負責推行AI項目政府人員的辨識頂尖科技及應用AI的實戰能力。資料圖片

孫東稱這些業界專家已逐步到位，將會以「手把手」的模式，透過項目管理及實踐，提升部門負責推行AI項目的政府人員的辨識頂尖科技及應用AI的實戰能力，令政府推行的數字及科技轉型項目更切合用戶需要及達到專業水準，而這些項目將會於今年內陸續推出。

記者：郭詠欣