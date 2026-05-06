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立法會｜回歸後首次全體議員訪京 擬7月成行 李慧琼：助特區政府對接「十五五」規劃

政情
更新時間：14:57 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:57 2026-05-06 HKT

立法會全體議員擬於7月中下旬訪京，若成行將是回歸後首次。立法會主席李慧琼今日（6日）見傳媒時確認正在籌備，全體議員確實籌劃到北京參加國情研習考察班，有具體情況會再分享。

李慧琼 : 有助議員更好地協助特區政府對接「十五五」規劃

她續稱第8屆立法會有機會上京，便可親身了解國家發展最新情況，了解「十五五」規劃各種具體安排及國家戰略，相信有助議員更好地協助特區政府對接「十五五」規劃，亦對制定及推動香港首份五年規劃的落實有幫助。

據了解，訪京行程目前訂於7月19日至25日，一連7天到北京參加研習考察，內容包括幫助政府更好對接國家「十五五」規劃，以及「議員自我提升」等。

回歸以來，立法會內多有民主派議員，要「全體議員」上京幾乎是不可能的任務，時至上一屆立法會由全體「愛國者」組成，期間多次傳出全體議員會組團訪京的消息，包括2023年曾傳出由特首李家超率團訪京，擬拜訪港澳辦中央官員及考察雄安新區，但最後未有成行，時任立法會主席梁君彥解釋因時間未能配合，不知何時再出發。

記者：郭詠欣

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