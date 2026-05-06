Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會︱今屆首創發言人制度  李慧琼：更好地回應市民及傳媒查詢 代表何人視乎事件而定

政情
更新時間：14:40 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:40 2026-05-06 HKT

近期立法會罕地地數次以「立法會發言人」名義發新聞稿，這是今屆首創的「發言人制度」。立法會主席李慧琼今見傳媒時表示，設立這個制度是為了更好地回應市民及傳媒的查詢，但發言人代表誰就要看不同的事情而定。

李慧琼 : 設立「立法會發言人」制度合情、合理

李慧琼表示，全港很多大型機構及政府都設有發言人制度，而立法會作為經常面對傳媒查詢的機構，設立這制度是很合情、合理。被問到發言人是否代表全體立法會議員時，她表示要看不同事情經過立法會內部處理程序後，透過發言人回應，但相關的具體內部細節不方便透露。

今屆立法會首創「發言人制度」。資料圖片
今屆立法會首創「發言人制度」。資料圖片
被問到發言人是否代表全體立法會議員時，李慧琼表示要看不同事情經過立法會內部處理程序後，透過發言人回應，但具體內部細節不便透露。資料圖片
被問到發言人是否代表全體立法會議員時，李慧琼表示要看不同事情經過立法會內部處理程序後，透過發言人回應，但具體內部細節不便透露。資料圖片

以往立法會發新聞稿回應國際事務或議員事務時，多以「立法會主席」回應發出，又或經諮詢全體立法會議員後，以「全體立法會議員」名義發稿。今屆上任後，曾數次以「立法會發言人」名義，先後回應英國政府半年報告、美國發表的香港政策法報告、不點名強烈譴責無國界記者發表新聞自由指數和德國公共廣播機構德國之聲（DW）頒獎給黎智英，以及今天監委會就議員陳家珮逆線行駁作出的調查報告。

記者：郭詠欣
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
3小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
22小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
6小時前
墮樓男童送院亡。蔡楚輝攝
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
突發
7小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
18小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
2小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
尹錫悅夫人金建希涉操股案法官，被發現伏屍法院內。
南韓前第一夫人︱金建希涉操股案法官 留遺書「我自願離開」伏屍法院
即時國際
4小時前
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
上海港漂嘆租金蠶食半份糧 生活簡樸拒問父母要錢 堅定要獲永居身份｜租盤Million
上海港漂嘆租金蠶食半份糧 生活簡樸拒問父母要錢 堅定要獲永居身份｜租盤Million
樓市動向
9小時前