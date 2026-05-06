立法會︱今屆首創發言人制度  李慧琼：更好地回應市民及傳媒查詢 代表何人視乎事件而定

近期立法會罕地地數次以「立法會發言人」名義發新聞稿，這是今屆首創的「發言人制度」。立法會主席李慧琼今見傳媒時表示，設立這個制度是為了更好地回應市民及傳媒的查詢，但發言人代表誰就要看不同的事情而定。

李慧琼 : 設立「立法會發言人」制度合情、合理

李慧琼表示，全港很多大型機構及政府都設有發言人制度，而立法會作為經常面對傳媒查詢的機構，設立這制度是很合情、合理。被問到發言人是否代表全體立法會議員時，她表示要看不同事情經過立法會內部處理程序後，透過發言人回應，但相關的具體內部細節不方便透露。

今屆立法會首創「發言人制度」。資料圖片

被問到發言人是否代表全體立法會議員時，李慧琼表示要看不同事情經過立法會內部處理程序後，透過發言人回應，但具體內部細節不便透露。資料圖片

以往立法會發新聞稿回應國際事務或議員事務時，多以「立法會主席」回應發出，又或經諮詢全體立法會議員後，以「全體立法會議員」名義發稿。今屆上任後，曾數次以「立法會發言人」名義，先後回應英國政府半年報告、美國發表的香港政策法報告、不點名強烈譴責無國界記者發表新聞自由指數和德國公共廣播機構德國之聲（DW）頒獎給黎智英，以及今天監委會就議員陳家珮逆線行駁作出的調查報告。

記者：郭詠欣

