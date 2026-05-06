立法會︱陳曼琪提6項建議 籲推動「AI+法律」 實現法律科技化 、科技法治化

立法會選委界議員陳曼琪今日( 6日 )在立法會發言，支持「透過『人工智能+』賦能千行百業，推動數字經濟及智慧社會發展」議員議案，並重點促請政府推動「AI+法律」，以科技賦能法律，鞏固提升香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位。

陳曼琪籲實現「法律科技化、科技法治化」

陳曼琪集中就推動法律科技深度融合，實現「法律科技化、科技法治化」，打造香港智慧型國際法律服務樞紐，具體提出6項建議：

1、 再次啟動設立「法律科技基金」或「法律科技設備免稅額」，資助中小型律師事務所及大律師購買AI應用、升級AI軟硬件、資助員工參加AI培訓課程等，降低執業成本，提高法律科技使用率。

陳曼琪於立法會發言，倡以「AI+法律」提升香港法律服務競爭力，更好對接國家戰略，服務國家發展大局。

2、 開發法律執業者專屬的普通法人工智能大模型，助力法律文件審閱、案例分析、法律研究及線上爭議解決服務等，提升業界專業服務的效率與質量。

3、 開發法律專用雲端數據儲存平台，由政府牽頭聯同本地科創企業及雲端服務供應商，提供或資助安全、合規、低成本的雲端數據儲存平台，加速律師行數碼化轉型。

4、 將第二屆「香港法律科技節」轉向實際應用，降低參與門檻，舉辦更多法律科技論壇及一對一供需對接，協助中小律師事務所與法律科技企業合作。

5、 透過香港國際法律人才培訓學院，推出AI法律應用培訓課程，擴大受眾範圍至律師及法學院學生，透過線上線下課程、錄影重播等，提升本地律師AI素養，為國家涉外法治建設培養具普通法背景的複合型人才。

6、 支持律政司「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組，促盡快研究AI法律配套框架，訂立相關法律、專業指引與管理制度，鼓勵各行業廣泛應用AI，保障數據安全、專業倫理及公眾權益。

陳曼琪呼籲政府政策落地，以「AI+法律」提升香港法律服務競爭力，更好對接國家戰略，服務國家發展大局。