議員批中小企基金審批慢 商經局：過往3年七成申請在30工作天內完成

批發及零售界邵家輝今（6日）在立法會大會上關注中小微型企業的支援。他引述業界指，「中小企業市場推廣基金」存在審批進度滯後的情況，有個案等候時間超出當局的服務表現指標，關注當局如何縮短申請個案的審批時間，以及盡快處理複雜個案。商務及經濟發展局副局長陳百里表示，過往3年，有七成一般申請能夠按服務承諾，在30個工作天內完成審批，其餘三成個案則涉及較複雜的退款或退還開支安排，可能需要長達90天處理。整體而言，超過99%申請均在收齊文件後9個月內完成審批。

3成 個案涉複雜退款 需時90日處理

陳百里亦指，近年複雜個案申請數目有所上升，相關個案主要涉及申請企業將已獲主辦機構或其他相關機構退還的款項，納入所申報的實際開支之內，以獲取高於應獲資助的款額。當局亦發現部分推廣活動的主辦機構及參展企業可能漏報或誤報資料，甚至作出不實聲明，因此有關活動申請需作進一步審核，需較長時間處理，以確保公帑用得其所。

陳百里解釋，因應一些商業情況，或為更好招攬展商，主辦方有時會以不同形式為參展企業提供款項，包括折扣、回購、優惠、贊助、捐贈、報酬、宣傳計劃或其他形式回饋等。這些都可能被視為退款或退還開支。這些款項會令申請企業的實際開支低於所申報開支，因此必須在該開支項目中剔除。

他表示，工貿處已在申請指引中提醒主辦機構，應在活動文件內列明退款的詳情，以便申請企業作出申報，並透過不同渠道加強宣傳。

業界對基金需求一直保持殷切

「BUD專項基金」理順措施已實施超過1年，邵家輝關注當局如何評估此安排對中小微型企業營運的影響，以及何時作出檢討。陳百里表示，2025年「BUD專項基金」接獲約5,350宗申請，較2019年增加超過210%，同期獲批資助的總額增加超過320%，反映業界對基金需求一直保持殷切。

他續指，此外，參與企業認同「BUD專項基金」能為它們提供多方面協助，包括提升形象、品牌、產品及服務知名度，以及整體競爭力等。截至2026年3月底，約98%回應「項目完成問卷」的企業認為專項基金有助發展業務；約98%回應「年度回顧問卷」的企業認為基金有助其長遠發展。

陳百里表示，政府需要時間就「BUD專項基金」推出的各項優化措施財政影響作出審視。當局會繼續與業界密切溝通，持續檢視資助計劃的運作情況，並在有需要時作出調整及優化。

范駿華關注有否便利措施加快審批速度

選委界范駿華詢問，當局有否便利措施，例如利用更多數字化工具等，來收取中小企業申請文件、進度報告或審計賬目，從而加快審批速度，幫助企業資金回流。陳百里表示，會在內部或其他相關機構中調配人手，以加快審核進度，亦會善用科技，包括使用AI進行篩選和審查。

金融界陳振英表示，當局可否按中小企業行業劃分不同等級，讓平時審批較為順利的行業能更快獲得批准。陳百里回應稱，會詳細考慮各方面建議。

記者：曹露尹