陳家珮促檢視中小學教育提防「新型軍國主義」 教育局：新一代須提高防範意識

立法會議員陳家珮今日（5月6日）在立法會大會提質詢，指日本「新型軍國主義」或成勢為患，威脅地區和平穩定，政府有必要提升年輕一代對「新型軍國主義」的防範意識，並關注現時中小學課程體系是否足以讓學生對日本侵華歷史建立準確認知。

教育局回覆指，一直重視抗戰歷史的教育，致力推動愛國主義教育以及正確認識歷史。年青一代必須認識中國人民長達14年反抗日本法西斯軍國主義侵略戰爭的歷史、銘記中國人民奮勇抵抗日本侵略，以及日本軍國主義對國家與世界帶來的禍害，進一步提升年輕一代對軍國主義死灰復燃的防範意識。

教育局：多個科目已涵蓋抗日戰爭歷史內容

陳家珮提問問到，初中中國歷史科及高中公民與社會發展科的課程大綱及教材中，涉及日本侵華歷史及軍國主義危害的教學內容佔比為何；以及有否計劃定期檢視相關教材的質素，確保其內容準確、客觀地反映史實，以制衡日本向外界發出淡化或歪曲軍國主義侵略歷史的資訊。

局方指出，小學人文科、初中中國歷史科和歷史科三個課程均涵蓋抗日戰爭歷史的內容，以培養學生的國民身分認同和愛國情懷。初中的中三級中國歷史科設置了「日本侵華與抗日戰爭」課題；歷史科則主要分布在中二及中三級的相關課題；小學人文科方面，抗日戰爭是六年級的必須學習內容。

局方補充，高中公民與社會發展科（公民科）有關學習抗日戰爭部分，主要在學生內地考察的行程中。

教育局亦提到，重視及持續舉辦與日本侵華及抗日戰爭相關的教師培訓課程與多元的學生活動，自2024/25學年至今合共舉辦28場相關的教師培訓活動，包括大型學術研討會、博物館展覽參觀及工作坊、專題講座、網上培訓課程，以及本地及內地考察活動等，總共提供超過3,570個培訓名額，以提升教師的專業能力。教師對以上培訓活動均回饋正面。