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立法會全體議員 料7月暑假訪京學習一周 研習國家事務

政情
更新時間：09:09 2026-05-06 HKT
發佈時間：09:09 2026-05-06 HKT

今屆立法會特別重視議員持續學習，緊貼國情。據悉，一眾議員已收到消息，預留7月立法會休會期間的時間，到北京參加國家事務研修班。

多名議員透露，已收到立法會主席李慧琼的通知，預留7月19日至25日的時間，活動必須參與。立法會休會前最後一次大會是7月15日，7月20日至24日，原定仍有零星的事務委員會會議，但相信要調動不難。

研修班詳情未定，但有議員估計內容不外乎學習最新國情、國家安全、十五五規劃、國家發展歷程、香港如何配合和服務國家發展大局、國際局勢等，以「坐定定聽書」為主。

有政協委員預計，學習活動形式會參考以往對政協委員的考察培訓，可能由中央黨校或其他相關機構派人主講，行程中亦有機會獲京官接見。亦有非人大政協的議員表明，至今未有機會參觀港澳辦新址，期望到時有機會到場，拜訪港澳辦主任。

「完善選舉制度」後，多次醞釀全體議員訪京，但一直未有成事，去年抗戰勝利80周年多位議員獲邀上京觀賞閱兵，但亦不是全部議員有獲邀。對上一次立法會議員大規模出訪，是2023年4月，由時任大主席梁君彥領頭，出訪大灣區4天。

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