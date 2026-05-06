大棋盤︱議員促中小學教防範「新型軍國主義」 政圈反應迥異

日本首相高市早苗上任後拋出「台灣有事論」，令中日關係急速惡化，至今仍未收回錯誤言論。在本港，不止官方及政界，教育、演藝、文化等民間交流層面，亦無可避免受影響。有立法會議員今日更提出質詢，促請政府提升年輕一代對「新型軍國主義」的防範意識，確保中小學課程學生對日本侵華歷史建立準確認知。

「新型軍國主義」一說，源於高市去年發表涉台言論後，有內地學者批評有關思維是「以自主防衛為名、以激進強軍擴武為實」，特性是披上「維護民主」等現代政治話語的外衣，將軍事擴張包裝為「對地區和平的貢獻」，此用詞其後被內地廣泛使用，尤多見於外交部。近期高市政府醞釀修改和平憲法，被認為可能打破戰後格局，引起中國等國家不滿。

議員提問促中小學教育 防範「新型軍國主義」

中日關係緊張，大量航班和民間交流活動取消，日本天后濱崎步去年11月原訂在上海舉行演唱會，因「不可抗力」因素取消。至於香港，除了學生交流團取消、港台停播日本動畫，日本歌手藤井風、搖隊ONE OK ROCK等，亦先後在無預警下取消香港演唱會，超人氣組合YOASOBI今年啟德開騷計劃亦隨時生變。演唱會接二連三告吹，理由似是不言而喻。

本港政界亦顯得格外小心，多名喜愛東瀛遊的行會成員、立會議員均透露，雖未有直接收「溫提」，但自己應該「醒水」可免則免，「陣間俾人影到喺當地開開心心，同主旋律格格不入就唔好。若果大搖大擺，去核廢水禁令相關地方食魚生，唔知點交代？」即使遊日亦要盡量低調。

政府近年重視愛國主義教育，議員陳家珮今日在大會提出書面質詢，要求定期檢視涉及日本侵華歷史、軍國主義危害的教學內容，讓學生更準確了解歷史。不過有官場中人謂，國際關係錯綜複雜，「成日都有唔同嘅用語出現」，若每出現一個新詞便調整課程，並不現實，強調中小學教育一向緊貼時事，教師亦會因應近期發生事件，引導學生討論，舉例去年抗戰勝利80周年，當局亦特意推動專題展覽；當然議員提問自有目的，會予以尊重。

立法會議員陳家珮。

陳家珮向筆者表示，早前收到一名中五生來信，認為現時國教停留在單純「悼念、紀念」歷史的模式，期望進一步了解軍國主義思想源流，學習歷史「前因」，因此希望局方全面檢視。愛國主義教育工作小組新委員陳勇認為，現屆日本政府所作所為，實際上是不斷刺激所有受過侵略的國家人民，強化抗戰歷史教育有其意義。他又以2019年前為例，很多人以為香港太平盛世，輕視愛國主義教育，最終年輕人被煽動反國家，「政府成日宣傳防騙，照樣有人受騙，宣傳教育點會嫌多？」

不過有建制人士質疑，本港中小學教師對當前形勢是否有足夠和準確認知，要對「新型軍國主義」抬頭有系統性了解，兼且符合中央立場，並不容易，強調事態仍在發展當中，演繹稍有偏差亦相當麻煩，若以一個特定題目去討論，未必合適。全國港澳研究會顧問劉兆佳亦指，中國與部分國家關係反覆，特別是美國，但難以每次「開一個新題目去教」，相信把新型軍國主義納入侵華歷史部分已足夠。

至於「去日化」須否擴及民間層面，陳家珮認為文化交流重要，若美國學生有興趣了解中國文化，無任歡迎，加上資訊發達，無可能斷絕市民去了解別國文化。但她認為，歷史與流行文化現實上不可能完全切割，多多少少會影響到意識形態，雖未必要「抵制」日本文化，但也難以主動推崇。劉兆佳則指，演唱會取消可能是政治氣氛不合適，只能交由主辦方決定。

聶風