被指「內副」職務或不保 何君堯質疑有人帶風向：聽阿爺話，立即搽驅風油︱Kelly Online

立法會內務委員會副主席、選委界議員何君堯近日成為政圈茶餘飯後熱論人物，除了早前與民建聯主席陳克勤隔空駁火，立法會上星期讀通過《2026撥款條例草案》，何君堯並無舉手支持議案，事後財爺陳茂波更回應指：「何君堯議員是投票否支持，呢個對我『無關痛癢』」。有報道稱何君堯「辣㷫」財爺，「內副」一職瀕臨被「搣柴」，又稱何君堯當年擺街站被刺傷，有「免死金牌」護身。

何君堯5日在社交平台回應指，近日香港的油價天比高，嚴重影響民生；至於《財政預算案》，大家都認識到《基本法》第107條「量入為出」的原則，「社會需要嚴肅正視的是這些問題才對，而不是我。」

何君堯：一直「愛國愛港且愛講」

何君堯指，自己一直都是「愛國愛港且愛講」，在尊重行政主導的前提下，始終如一地履行立法會議員的責任，「在議會內，議員和官員大家都真誠對話，有來有往，互動交流是正常不過！何來又『搣柴』、又『免死金牌』？將說話拉偏了，似乎有人正在帶風向。」

他又指，負面新聞的確使人感到心寒，也讓仇者快親者痛，「想到這裡，頭有點痛！」並貼出一張驅風油圖片，「小時候當感到風寒不適，我一定聽阿爺話，立刻搽啲驅風油！」

有建制中人就指，何君堯對公共財政的關注和批評並非無道理，只是其他議員不敢講，敢言亦是何君堯一貫作風，議員做「紅隊」是職責所在；又指何君堯能擔任「內副」，自然有其「底氣」，能否繼續擔當此重任，並非某些議員可左右。