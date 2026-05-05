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負責海運政策首席助理秘書長擬轉常額 運物局：同步刪一職位 符編制零增長要求

政情
更新時間：20:30 2026-05-05 HKT
發佈時間：20:30 2026-05-05 HKT

運輸及物流局向立法會經濟發展事務委員會建議，將負責推動航運及港口發展的首席助理秘書長（11）編外職位轉為常額職位，以長期深耕海運政策。該職位核心職責包括制定高增值海運服務政策、推進智慧港口建設、優化船舶註冊制度及推廣本港海運業。局方強調，該職位轉為常額的同時會刪減一個常額職位，以符合公務員編制零增長要求。

職位年薪開支約240多萬元

運物局常任秘書長丘卓恒表示，國家《十四五規劃綱要》明確支持香港提升國際航運中心地位，推動航運發展屬長期工作，需維持政策連貫性。該5年編外職位將於今年9月屆滿，過去已成功推動成立香港海運港口發展局、推出港口社區系統及落實多項稅務優惠。

運物局首席助理秘書長詹錦秋補充，香港連續6年於國際航運中心排名全球第4，未來將從4大方向持續推進，包括提升港口競爭力、推動海運服務業發展、優化船舶註冊優勢及加強對外宣傳推廣。該職位年薪開支約240多萬元，連同相關附加福利開支的所需資源已預留在26-27年度的財政預算案中。

巴拿馬打壓港資企業 邵家輝倡吸納

批發及零售界邵家輝指，香港正從轉運港轉型為航運服務樞紐，雖然吞吐量減少，但絕非「明日黃花」，贊成將相關公務員職位轉為常額職位，以推動發展。他提到，近期巴拿馬當局無理打壓港資企業，可能令部分船舶公司考慮轉換註冊地，認為是香港商機，應主動吸引這些公司來港註冊。

選委界陳紹雄表示，文件指轉為常額不會增加2026-27年度公務員整體編制，關注局方是內部調配滿足2%的編制上限，還是從其他局調配，以及會否趁機將總助理秘書長的工作整合由該職位統籌。丘卓恒回應指，局方會嚴格跟隨零增長要求，轉為常額的同時會刪減一個常額職位。至於職能整合，現有3個首長級職位分工清晰，均向D3專員負責，屬常見安排。

選委界陳宗彝支持將編外首長級職位轉為常額，指貿易及物流業佔本地生產總值近19%，涉及55.5萬就業人口，當中大部分為非技術勞工，且現時團隊人手不足。他關注該崗位會內部升遷還是對外招聘，建議從新加坡招聘人才，亦關注有否訂立KPI，例如在新華波羅的海國際航運中心發展指數中穩守全球第4位，或縮窄與新加坡19分的差距。

丘卓恒回應指，該職位由政務主任擔任，合適推動跨部門協作，團隊亦有業界實戰經驗人員。關於KPI，可透過港口社區系統使用率、法例修訂等客觀標準衡量。至於縮短與新加坡差距，屬整個團隊的成效，國際排名長期位列前茅是客觀基礎。

運物局副秘書長5、海運及港口發展專員陳婉雯回應表示，當局已積極到海外宣傳，4月中曾到新加坡向船公司推廣香港船舶註冊的多項優惠，包括綠色及新燃料船優惠。

記者：郭文卓

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