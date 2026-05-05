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五一黃金周︱廉署「一九七四」咖啡廳推「留聲．印記」展覽 4日近8500人次到訪

政情
更新時間：19:03 2026-05-05 HKT
發佈時間：19:03 2026-05-05 HKT

適逢內地五一黃金周，廉署「一九七四」咖啡廳推出全新「留聲．印記」展覽，以歌曲傳播誠信廉潔理念，配合連串文青活動及特色文創紀念品，黃金周4天吸引近8,500人次到訪參觀。不少嚮往「文青風」的旅客到訪，盛讚展覽別出心裁，希望能憑歌寄意，繼續承傳廉潔理念。

北京客行程緊湊 緊持抽時間參觀廉署

來自北京的馬女士及邊女士，黃金周期間帶同小四及小五的兒女來參觀廉署總部，希望他們從小明白公平及誠實的重要性。雖然行程緊湊，她們仍然堅持帶孩子來廉署參觀。

來自西安的工科研究生劉先生，專程來細味遠近馳名的「廉署咖啡」和參觀展品，二樓展覽廳的廉署案件資料最令他印象深刻，認同對香港得來不易的廉政發展有更透徹理解。

活動亦吸引不少香港的廉署粉絲，熱愛文創活動的Helen，經常留意廉署的資訊，得知廉署推出期間限定的「誠信四重奏」疊色印卡活動，特意前來參加。

重溫半世紀反貪金曲

廉署在不同年代都曾以音樂傳遞誠信理念，是次「留聲．印記」展覽，展出當年歌手們的珍貴相片、黑膠唱片、卡式錄音帶和CD，讓訪客重溫半世紀反貪經典金曲，不少有留意廣東歌的旅客都覺得很有共鳴；廉署亦特別安排年輕樂手作無伴奏合唱(A Cappella)及Busking(街頭表演)，以歌傳「誠」，作為黃金周的特別節目，首兩場表演吸引不少到訪者圍觀欣賞，熱鬧非常。

五一期間，由保良局營運的廉署「一九七四」咖啡廳人龍不絕，每日均有數百人前來品嚐「廉署咖啡」；而廉署推出的13款全新限定文創紀念品，環保袋、記事簿、「冰箱貼」及多款「長青」人氣產品咖啡杯亦大受歡迎。

廉署讓市民有充足時間從展覽認識倡廉文化，黃金周期間特別加長開放時間，星期六(5月9日)亦再安排一場無伴奏合唱表演。有關咖啡廳開放時間詳情，可留意廉署社交平台。

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