議政隨想︱譚鎮國：《加快規管電動移動工具 堵塞漏洞保障市民安全》

電動可移動工具在香港越見普及，在新界北地區尤其被廣泛用作短途代步，其道路使用合法性及所帶來的安全隱患引起社會關注。政府必須加快規管步伐，保障市民大眾安全。

根據目前法例，電動可移動工具只可在「私人物業範圍內、康樂或體育場地」合法使用，但不時見到有人在道路或行人路上使用電動滑板車、電動單輪車等，有部分更高速行駛，險象橫生；亦有相關工具電池短路引起火警，可見問題已滲透社區不同角落，成為「都市炸彈」，不容忽視。因非法使用相關工具的被捕人數逐年上升，更反映規管必須與時並進，及時落實。

譚鎮國指，非法使用電動可移動工具的被捕人數逐年上升，更反映規管必須與時並進，及時落實。

政府早年已邀請顧問研究，計劃今年立法並推出認證機制，但未公佈相關詳細。我促請政府加快進度，對工具的技術規格、電池安全等作出明確要求，清楚界定最高速度、剎車效能、電池耐熱與短路防護機制等基本門檻。本港人口密集和道路較為狹窄，政府亦應明確使用者資格、行駛區域及第三者保險要求等，限制相關工具使用指定路段或設施，讓使用者有能明確遵循的界線，並確保違規者可被依法追究。

電動可移動工具作為創新科技的一部分，為市民提供更多更環保、更便捷的代步選擇。環顧世界多個地方已就此立法規管，未來北部都會區致力建設綠色城市，新發展區計劃建設全面的單車徑網絡，可容納單車及電動可移動工具同時安全行駛。我將積極推動相關立法規管，保障每一位市民的生命與財產安全，攜手打造更安全及可持續的生活環境。

譚鎮國