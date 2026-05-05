港大中大校園擴建涉逾8億元 議員建議投資與科研產出掛鉤

立法會教育事務委員會今日（5日）討論港大及中大的校園擴建項目。港大擬將梁銶琚樓轉型為研發中心，就18個樓層進行空間重組和翻新；中大則計劃興建一座10層高的科研實驗大樓，估計費用分別為2.09億及6.46億元。會上有議員關注項目有否設定具體績效指標，以確保公帑用得其所。

黃錦良促科研產出與投資掛鉤 王于漸：教資會已要求列明各項KPI

教聯會主席、選委界黃錦良支持優化校園基建，但認為龐大投資須與科研產出掛鉤，確保公帑用得其所，關注相關項目有否設定具體績效指標，例如預期每年增加的專利數目，或吸引海外頂尖學者的目標。香港大學首席副校長(暫任)王于漸回應指，教資會一直要求列明各項KPI，大學會積極提升專利及專利授權的百分比，是校方特別重視的指標。

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梁子穎關注產教融合及資源投入 港大已聘20教授推動AI+

委員會副主席、工聯會梁子穎關注大學未來如何結合資源與業界推動「產教融合」，特別是在新質生產力發展上，以及大學自身會投入多少資源配合。王于漸表示，港大校長剛宣布成立AI Hub，過去已聘請20位教授推動「AI+」，涵蓋地理、經濟、生物等專業。新建的梁銶琚樓將提供環境讓學生與工程師、學科老師切磋交流，大學每年會持續增聘教授，幫助學生在學習與研究上取得突破。

伍煥杰問北都配套及數據安全 港大指北都有助擴展校園空間

培僑中學校長、選委界伍煥杰關注，兩校將增聘逾2,400名科研及教職員，問及會否有跨界別產學研合作及北都配套，並關注AI研發的數據安全指引。王于漸回應指，港大長期與國內外大學合作，涵蓋科研及學生交流。北都發展將有助擴展校園空間。中文大學副校長（教育）金國慶則表示，透過InnoHK及全球STEM學者計劃推動跨界別合作，並正大力推動「AI+」跨學科應用，涵蓋法律、語言、商業、數碼遺產及人文等領域。

姚祖輝促設創科評估機制 當局支持跨院校合作

選委界姚祖輝關注會否評估機制確保項目落實後有助香港成為國際創科中心，此外會否推動跨學科合作及資源共享，允許其他院校師生使用實驗室。教育局副局長施俊輝回應指，國家正實施「人工智能+」行動，當局非常支持跨院校合作。王于漸表示，過去一年半已建立五個新學院推動跨學科研究。中文大學工程學院院長曾漢奇則表示，新工程大樓近兩年獲逾兩億元研究資助局項目，實驗室同時供本科生使用。



記者：郭文卓