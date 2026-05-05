大棋盤︱外賣員保障立法細節繁複 政府力爭年內審議

政府去年曾承諾年內就平台外送員權益提出方案，惟一直只聞樓梯響。近期五一勞動節，特首李家超在勞工界酒會表明將立法完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制；勞福局局長孫玉菡更身體力行客串外賣員，親身體驗前線人員工作，連番舉動似乎顯示距離政策出台日子不遠。據了解，立法工作仍有部分技術細節尚待完善，但政府已下定決心，今年內提交立法會審議。

勞福局去年回應立法會質詢時提到，年內提出進一步改善平台工作者權益的方案，並考慮以立法方式加強保障平台工作者。同年9月《施政報告》，特首承諾善用「數碼平台行業三方小組」就持份者關注的議題進行協商，不過最終去年未見政府提交相關立法建議。今年立法議程中包括數碼平台工作者補償條例草案，預計時間是下半年。根據特首近日說法，不止送餐外賣員，快遞送件人員亦是保障範圍。

官場中人：現時討論進度理想 有把握公開承諾

有勞工界人士說，平台工作者保障立法討論已久，估計政府可能是基於去年有多項勞工政策生效，包括「468」連續性合約規定、取消強積金對沖、最低工資一年一檢等，不希望政策太頻密觸動商界神經，審時度勢下先緩一緩；加上立法會換屆，多項重要法案如簡樸房、網約車等排隊「壓哨」審議，其他法案要讓路。

不過有官場中人直言關係不大，因為平台工作者的工傷補償機制，雖然在內地、新加坡等地都存在，但在香港是新事物，不可能一步到位，有大量技術細節要釐清，例如對「平台工作者」定義、工傷賠償金額的釐定方式等，都需時處理，去年討論尚未成熟。現時進度尚算理想，因此較有把握公開承諾，又強調會充分參考其他勞工保障法例，力爭今年底或之前將草案提交立法會。

另一勞工界人士指，其中一個較麻煩的爭議點，是平台公司與平台工作者之間是否存在實質僱傭關係，但預料今次立法工作，會集中於工傷方面的保障。他指，平台工作者本身亦較傾向靈活的僱傭關係，多勞多得，未必需要完整的僱傭合約，但平台作為服務提供者，對旗下外送員的安全也應負有基本責任。

勞聯議員林振昇希望今年內完成立法，指平台工作普及多年，但仍然欠缺工傷保障，過去雖有平台會為外賣員購買意外保險，但一來要證明事故並非工人責任，程序繁瑣；二來賠償額亦有限。若參考現有《僱員補償條例》做法，釐定勞工保險及賠償額等安排，有規有矩，保障會更充足。

林振昇又指，理解立法技術細節複雜，且是新法例，預計若在暑假前能將立法建議提交立法會，徵詢事務委員會意見，有機會趕及在第四季首讀、成立法案委員會審議。他形容本屆政府對勞工保障議題上心，期望盡快立法，讓平台工作者若工作期間遇到工傷，不至於毫無保障。

有熟悉情況人士則指，站在外賣平台角度，當然希望多賺錢，要平白為外賣員負擔一筆勞工保險開支，肯定不情不願，因此要達到「共識」並不現實，但既然政府已講明要做，「半推半就」下亦要照跟，向目標邁進。事不避難，這亦是「有為政府」的必備條件之一。

聶風