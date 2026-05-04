愛國主義教育工作小組︱陳清霞獲任組長 陳勇等4人任新委員 任期至2027年底

政府宣布委任行政會議成員陳清霞為「憲法和基本法推廣督導委員會」下「愛國主義教育工作小組」組長，以及陳勇、莊偉茵、李正儀和李廣宇為委員，任期由即日（5月4日）起至2027年底。政務司司長兼「憲法和基本法推廣督導委員會」主席陳國基期望，工作小組能結合社會各界力量，全方位開展愛國主義教育。

陳清霞掌舵 4人獲委任委員

陳國基表示，陳清霞為行政會議成員，公共事務經驗豐富，深信她能帶領工作小組結合政府與社會各界力量，提升市民的愛國意識和情懷。他又指，4位新委員均為社會翹楚，在學校教育、本地社區、歷史政經文化和傳媒宣傳等範疇經驗豐富，期待與小組全體委員合作，進一步推動愛國主義教育，傳承和弘揚愛國主義精神。

「愛國主義教育工作小組」於2024年4月成立，李慧琼（右）為首任小組組長。資料圖片

李慧琼當選立法會主席後辭任

政府於2024年4月成立「愛國主義教育工作小組」，李慧琼為首任小組組長，她在當選第八屆立法會主席後提出辭任。工作小組的主要職責是就推廣愛國主義教育的整體計劃和策略、協調政府與非政府機構合作等事宜，向政府提供意見。

工作小組成員名單如下（所有成員任期至2027年12月31日）：



組長

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陳清霞博士



非官方委員

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陳 勇

蔡德昇

莊偉茵

顧敏康教授

郭永強

鄺美雲

劉智鵬教授

李正儀博士

李廣宇

李鑾輝

李子樹博士

彭韻僖

湯修齊

黃錦良

王惠貞

楊 勇



官方委員

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政制及內地事務局局長

公務員事務局局長

商務及經濟發展局局長

文化體育及旅遊局局長

教育局局長

民政及青年事務局局長

保安局局長

民政事務總署署長

政府新聞處處長

康樂及文化事務署署長

工業貿易署署長

法律政策專員