愛國主義教育工作小組︱陳清霞獲任組長 陳勇等4人任新委員 任期至2027年底
更新時間：17:37 2026-05-04 HKT
發佈時間：17:37 2026-05-04 HKT
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政府宣布委任行政會議成員陳清霞為「憲法和基本法推廣督導委員會」下「愛國主義教育工作小組」組長，以及陳勇、莊偉茵、李正儀和李廣宇為委員，任期由即日（5月4日）起至2027年底。政務司司長兼「憲法和基本法推廣督導委員會」主席陳國基期望，工作小組能結合社會各界力量，全方位開展愛國主義教育。
陳清霞掌舵 4人獲委任委員
陳國基表示，陳清霞為行政會議成員，公共事務經驗豐富，深信她能帶領工作小組結合政府與社會各界力量，提升市民的愛國意識和情懷。他又指，4位新委員均為社會翹楚，在學校教育、本地社區、歷史政經文化和傳媒宣傳等範疇經驗豐富，期待與小組全體委員合作，進一步推動愛國主義教育，傳承和弘揚愛國主義精神。
李慧琼當選立法會主席後辭任
政府於2024年4月成立「愛國主義教育工作小組」，李慧琼為首任小組組長，她在當選第八屆立法會主席後提出辭任。工作小組的主要職責是就推廣愛國主義教育的整體計劃和策略、協調政府與非政府機構合作等事宜，向政府提供意見。
工作小組成員名單如下（所有成員任期至2027年12月31日）：
組長
——
陳清霞博士
非官方委員
—————
陳 勇
蔡德昇
莊偉茵
顧敏康教授
郭永強
鄺美雲
劉智鵬教授
李正儀博士
李廣宇
李鑾輝
李子樹博士
彭韻僖
湯修齊
黃錦良
王惠貞
楊 勇
官方委員
————
政制及內地事務局局長
公務員事務局局長
商務及經濟發展局局長
文化體育及旅遊局局長
教育局局長
民政及青年事務局局長
保安局局長
民政事務總署署長
政府新聞處處長
康樂及文化事務署署長
工業貿易署署長
法律政策專員
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