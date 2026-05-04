2026年調解周︱校園調解研討會「打頭陣」 林定國 : 冀以校園為起點 推動多元解難價值觀

律政司司長林定國今日( 4日 )表示，年青人是香港的未來和希望，特區政府及律政司一直高度重視年輕一代的成長與品格教育，致力將調解文化植根於年青人心中，播下調解種子，成就和諧大樹。2026年調解周第一天由校園調解研討會「打頭陣」，從校園推動多元解難、和諧共處的價值觀。

研討會以「共建調解之都：你，就是未來」為主題

研討會以「共建調解之都：你，就是未來」為主題，由一眾參與香港調解會朋輩調解培訓的中小學生分享對調解的認識和理解，然後由2026年調解徵文比賽的得獎者分享對調解的看法，並舉行頒獎典禮。

林定國於社交平台表示，研討會首次邀請就讀小學的同學們上台分享他們學習調解的心得和故事。同學們年紀小小，也能夠明白和掌握「積極聆聽」、「同理心」、「重塑觀點」和「拆解議題」等核心技巧，並將這些技巧應用在日常生活，解決在家庭、學校等不同地方出現的糾紛。

此外，以為中學生為對象的律政司調解徵文比賽反應非常熱烈。律政司一共收到來自68間學校，超過380篇參賽作品，創新紀錄。今屆比賽更首次有來自廣東省及澳門地區的學生參賽作品，可見「調解為先」的理念已在大灣區穩步發揚。得獎作品情理兼備，包括四個C歸納調解特色、人工智能大勢下調解的發展路向、調解在歷史事件的角色等，生動地描繪無論在校園、家庭、鄰里以至公共空間等不同情境，皆可運用調解技巧和平處理矛盾。

林定國稱細閱得獎作品集後，特別欣賞同學們的文筆流暢、故事感人，題材如港鐵讓座非常「入屋」。世界本來多元，很多事情並非非黑即白，而是取決於從哪一個角度去看。要在多元社會中維持和諧共處，就需要保持開放的心態，願意聆聽、理解差異。法治所追求的，正正包括互相尊重、有包容的心和在適當時候作出妥協，與調解精神一脈相承。這些能力與態度，值得同學們從小培養、從日常實踐。

明日辦體育調解研討會 壓軸周五舉行香港首屆全球調解峰會

一連5日的2026年調解周以「調解為先：一分調解 十分和諧」為主題，精彩活動接踵而來。明日( 5日 )將舉辦體育調解研討會，探討調解在香港體育行業中日益重要的角色。星期三將舉行長者調解研討會，分析香港人口老化所帶來的獨特挑戰與機遇，展示調解如何在解決長者相關爭議的同時，仍可維繫關係甚至促進家庭和睦。星期四的活動的主題是「居安思『滲』」，律政司邀請到司法機構代表、資深調解員及業界嘉賓分享處理滲水糾紛的專業知識與經驗，包括如何與各持份者攜手合作，與居民共建和諧社區。

壓軸在星期五舉行的是香港首屆全球調解峰會，由律政司全力支持國際調解院舉辦，峰會匯聚全球調解專家、政策制定者和業界翹楚，共同探討有關跨文化國際調解、金融投資爭議調解和構建全球調解生態圈等前沿議題，助力共建香港「全球調解之都」。



2026年調解周獲爭議解決服務組織、政府部門，以及其他相關組織全力支持，本周將舉行的其他活動如下：



5月5日

．體育調解研討會



5月6日

．長者調解研討會——化衝突為關懷：調解在長者爭議中的角色



5月7日

．居安思「滲」

5月8日

．香港首屆全球調解峰會

有關2026年調解周詳情，請瀏覽專屬網站。