五四青年節︱陳國基：政府將為年輕一代鋪路搭台、護航賦能 勉把握國家發展舞台

今日（4日）是「五四」青年節，政務司司長陳國基早上出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式後表示，政府將聯同社會各界，繼續為香港年輕一代「鋪好路、搭好台、護好航、賦好能」，並鼓勵他們把握國家發展帶來的廣闊舞台。

《青年發展藍圖》已落實逾160項行動

陳國基指出，青少年是香港的未來與希望，本屆政府一直將青年發展放在治理的核心位置，聚焦學業、就業、創業及置業的「四業」需要，精準施策。他透露，自2022年底公布《青年發展藍圖》至今，政府已落實當中超過160項具體行動，並因應年輕人的實際需要，再額外推出超過100項新措施。

他重申，政府的願景是培育愛國愛港、具備世界視野與正向思維的新一代，並會繼續加強各類實習交流、創業支援等配套，為青年搭建更廣闊的平台。他認為，年輕人成長路上既需要政策引航，亦需要社會攜手同行，深信每一位年輕人的潛能，都值得被看見、被栽培。

青年有未來 則香港有未來

陳國基表示，國家正朝着現代化目標邁進，香港亦在全面融入國家發展大局，這為香港青年提供了實現夢想的廣闊舞台。他指出，特區政府一直積極推動青年厚植家國情懷，增進對國情的了解，並為此舉辦各類內地交流研習計劃，讓學生親身感受國家發展成就。

他提到，自己過去一年曾與不少香港青少年一同到訪海南、黑龍江等省市，並在每次到訪內地時，特意了解當地的青年發展和就業情況，希望能為香港年輕人發掘更多成長和發展機會。學生也透過各類交流研習計劃，走遍粵港澳大灣區和祖國大江南北，親身感受山河壯麗與發展成就。

陳國基強調，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，期望廣大香港青少年能把握時代機遇，以青春與奮鬥，寫下屬於自己的精彩篇章。