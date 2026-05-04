謝振中獲委任為新聞處處長 明日履新 政府：經遴選後被評為最合適人選

《星島》今日（4日）獨家報道，現任特首辦新聞統籌專員謝振中，將獲聘為政府新聞處處長，合約期3年。政府今日下午公布，經包括公開及內部招聘後，委任謝振中為政府新聞處處長，明日履新。

楊何蓓茵：謝振中有豐富公共行政經驗

就謝振中的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，謝振中擁有豐富的公共行政經驗，擅於處理傳媒和公共關係，具備出色的領導及管理才能，有信心政府新聞處在他帶領下，將會致力促進外界對政府政策及立場的了解，並向全世界說好香港故事。

謝振中於1999年加入政府，曾先後在前線部門和政策局不同崗位工作。他於2022年8月按公務員聘用條款借調至行政長官辦公室，出任傳訊秘書，並在2024年6月起出任新聞統籌專員。民政及青年事務局2026年2月就政府新聞處處長職位進行包括公開及內部招聘，經遴選後謝振中被評選為最合適人選。政府按公務員聘用條款聘任謝振中為政府新聞處處長，於5月5日生效。

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今年2月起公開招聘

回歸以來，新聞處處長一直由政務官（AO）出任，今次是首次由公務員其他職系人士出掌新聞處，打破固有框架。

新聞處處長職位，自廖李可期3月底升任保安局常秘後，已懸空數星期，由一位副處長署任。政府今年2月公開招聘兩個由首長級甲級政務官出任的高層職位，分別為新聞處處長及食環署署長，其中前者入職要求包括：至少15年行政管理經驗、卓越的智力與政治觸覺、戰略思維、熟悉傳媒事務，並在公共關係方面具備優秀往績。