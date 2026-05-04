星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新

政府早前首次公開招聘新聞處處長一職，《星島》綜合多方消息，確認現任特首辦新聞統籌專員謝振中獲聘，職級為D6，合約期3年，明日正式履新。回歸以來，新聞處處長一直由政務官（AO）出任，今次是首次由公務員其他職系人士出掌新聞處，打破固有框架，也反映謝振中獲特首李家超高度信任。

新聞處處長職位自廖李可期3月底升任保安局常秘後，已懸空數星期，由一位副處長署任。政府今年2月公開招聘兩個由首長級甲級政務官出任的高層職位，分別為新聞處處長及食環署署長，其中前者入職要求包括：至少15年行政管理經驗、卓越的智力與政治觸覺、戰略思維、熟悉傳媒事務，並在公共關係方面具備優秀往績。

消息指數十人應徵 涵政府人員、新聞業精英

據了解，政府公開招聘政府新聞處處長的做法已醞釀多時，希望新的掌舵人熟悉政府結構和運作，並在內部有一定的人脈，因此傾向內部提拔；另有意見認為，這些條件並非只有政務官才符合，政府應廣納賢能，引入穩健的嶄新思維，推動部門大力進步，最終決定進行公開及內部招聘。

消息指，今次處長之位競爭非常激烈，多達數十人應徵，涵蓋政府人員及新聞業界精英，當中不乏資深傳媒人投考。結果在經過多輪面試及筆試後，無論是對外宣傳、社媒管理、傳媒聯繫與危機公關，在特首辦有豐富實戰經驗的謝振中都佔優，最終在一眾候選人之中脫穎而出。

謝振中前年升任新聞統籌專員

現年49歲的謝振中畢業於科大，擁有財務學工商管理學學士學位，曾在銀行業工作，其後加入警隊，於2015年調任警察公共關係科，並開始建立傳媒網絡，先後開拓警隊Facebook、IG社交平台、成立傳媒聯絡隊，促進警媒關係。2019年修例風波期間，他每日主持警方記者會，漸為公眾熟悉。

謝振中亦多次獲跨部門借調，例如2022年疫情期間，他借調至保安局抗疫特遣隊，負責政策對外解說及公眾溝通。同年李家超上任特首，謝振中在特首辦出任傳訊秘書，為特首策劃宣傳活動及管理多個社交媒體，並於2024年晉升為新聞統籌專員，職級為D4，為特首以至政府規劃整體宣傳和新聞發布時間表。

歷任處長任期「流動性」偏高

政府新聞處處長一職向來被視為「三煞位」，工作牽涉政策解讀、輿論應對、傳媒協調等繁複職務，角色多方受制，極為考驗個人應變與管治功力。翻查資料，歷任處長任期「流動性」偏高，平均在任僅約26個月，當中以現任財政司副司長黃偉綸任期最穩定，達4年6個月；前高官邱騰華任期最短，僅15個月便離任；上任處長廖李可期在任時間亦只有22個月。

有官場中人指，新聞乃24小時運作，處長工作高壓繁重，充滿挑戰，謝振中在過去數年主力為政府各項重大政策及措施制訂公關部署、統籌傳媒聯繫，並監察網絡輿情，應對經驗相當豐富，更重要是備受李家超信任，有助推動新聞處發揮更大效能。

《星島》政治組