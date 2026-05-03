首季GDP預估數字本周公布 陳茂波預告進一步加快 近5年最強勁季度增長

財政司司長陳茂波今早（3日）發表網誌，指政府正密切關注中東局勢以及國際油價上升對本港相關行業、中小企和整體經濟帶來的影響。為協助本地中小企應對當前多變的市場環境，他表示，政府也請金管局與銀行業聯手，推出新一輪支援措施，包括增加預留予中小企的專項資金、提供信貸支援予受影響的行業，以及推出靈活貸款還款安排等。

地緣政局雖帶來一定挑戰 但新機遇也不斷湧現

陳茂波表示，地緣政局雖帶來一定挑戰，但本港作為國際貿易樞紐，新的增長空間和新的發展機遇也不斷湧現，並且是「量」與「質」同步提升。同時正全力推動「AI+」與「金融+」相互促進的發展策略，加速千行百業的升級轉型，加強香港經濟的動能和韌性，以更好應對可能出現的不利因素。

面對複雜多變的外圍環境，陳茂波指香港經濟正提質增量、向前邁進，其間既要着重「穩」，更要積極「進」，特別是做好加速深化人工智能技術在不同範疇的應用及人才培訓，讓數智化更大程度貫徹到不同的產業範疇和企業運作，並以自身的穩定發展和韌性抵禦環球的不確定性和衝擊，讓經濟朝更高質量方向提速發展。

陳茂波上周在香港中文大學商學院「粵港澳大灣區領袖論壇」上致辭。陳茂波網誌圖片

首季失業率回落至3.7% 全職僱員就業收入增3%

回望過去一年多，陳茂波指本地消費市道已呈明確的復蘇趨勢。本地居民在港消費亦自去年第二季起止跌回升，今年以來情況更進一步改善。根據本港主要電子支付平台的數據，本港市民的日常消費開支連續六個季度按年增加，今年首季與零售和飲食相關的消費按年增加了5.2%，其中非快餐類食肆的消費更增加近8%。

今年首季的失業率回落到3.7%，而最新全職僱員的就業收入則錄得超過3%增長。訪港旅遊業持續暢旺，第一季訪港旅客數目按年增長進一步加快至17%，超過1,430萬人次，再創疫情後的季度新高。全年計，訪港旅客量有機會超出原先預估的5,380萬人次，預料帶動全年與入境旅遊相關的總消費增加至超過2,400億元，將較去年增加9.5%。

上周在「央視財經金融強國—香港金融之夜」致辭。陳茂波網誌圖片

首季出口貨值升32% 5年來表現最好季度

他指，隨着私人消費持續改善，加上出口及固定投資表現繼續向好，本周公布的第一季本地生產總值預估數字，將較去年第四季經修訂的4.0%增長進一步加快，成為近五年來最強勁的季度增長。今年首季本港出口表現持續強勁，以貨值計上升32%，是連續25個月上升，亦是五年來表現最好的季度。若單計3月份，升幅更達近36%。