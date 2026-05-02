湯文龍出席匹克球總決賽 親身落場與少年切磋 律師會續促進本港體育爭議解決機制發展

香港律師會會長兼少年警訊中央諮詢委員會委員湯文龍今日（2日）獲邀出席「少年警訊區際匹克球大賽2026」總決賽，並擔任嘉賓，與少年警訊年青一代以至深資領袖進行雙打比賽，親身落場交流切磋。

一眾嘉賓在輕鬆愉快氛圍中互動交流

律師會表示，匹克球結合網球、羽毛球及乒乓球元素，節奏明快、富趣味性，既講求技巧，亦重視合作與默契。透過這項新興運動，一眾嘉賓在輕鬆愉快的氛圍中互動交流，不但揮灑汗水，更拉近彼此距離，讓大家跳出日常專業框架，在活力與歡笑中深化聯繫，體現健康生活、同儕情誼與互相支持的重要價值。

律師會持續加強在體育法律範疇投入與交流

體育發展亦與律師會工作息息相關。上月律師會於北京進行公務訪問期間，湯文龍率領理事會成員拜訪國家體育總局，向有關單位介紹律師會過去一年在體育法律方面的工作成果，特別是在體育仲裁領域的最新進展。律師會連續3年到訪相關部門，反映律師會持續加強在體育法律範疇的投入與交流。

律師會表示，隨着體育產業及盛事經濟發展，相關合約、權益及參賽資格等議題日趨複雜，對專業高效的爭議解決機制需求亦隨之增加。香港政府「體育爭議解決先導計劃」已於今年第一季初開始接受申請，採用「先調解、後仲裁」模式，並設線上平台及簡易程序，以提升效率及處理緊急爭議。律師會作為計劃的諮詢及支持機構之一，將繼續推動法律界與體育界協作，促進本港體育爭議解決機制的發展。