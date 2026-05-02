東九龍集體運輸系統｜招標年中啟動 預計2033年通車 陳美寶：已擬定財務安排並適時公布

政府擬在東九龍引入智慧綠色集體運輸系統，項目走線全長約7公里，設有9個高架車站，服務彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、藍田北等地區，擬建7個車站。運輸及物流局局長陳美寶今（2日）在網誌表示，本星期已向立法會交通事務委員會講解日後用以規管智慧綠色集體運輸系統的全新規管框架，亦擬定東九龍智慧綠色集體運輸系統項目財務安排，將適時公布詳情。

當局藉今次機遇採用公開招標方式

陳美寶表示，藉引入新型集體運輸系統的機遇，會為合適項目採用公開招標方式，甄選最合適和最具效益的新型集體運輸系統及營運商，透過競爭提升公共交通服務的質素。同時，當局亦透過主體法例就共通於各種系統事項作出規管，涵蓋公眾關注的服務表現、安全及系統穩定性等事宜，並保留彈性制定附屬法例和專營權條款等，由行政長官及行政會議指明專營權年期及設計或建造系統要求等，最後由政府與營運商簽訂協議，涉及工程規格、服務水平及票價調整機制等。

通車後寶達/秀茂坪一帶往來油塘或彩虹僅需10至15分鐘

陳美寶表示，東九龍項目目標在今年年中招標、明年年中批出合約，預計2033年完工通車。當局期望公共交通服務營運商踴躍參與投標，亦會在標書的評審機制中鼓勵投標者加快甚或盡早分段落成東九龍項目，並會要求專營公司在設計上作預留，保留日後延伸系統至慈雲山及寶林的可行性，為未來規劃保留最大彈性。

陳美寶亦提到，東九龍項目沿線將服務逾40個屋邨及屋苑，走線全長約7公里，設有9個高架車站，包括在兩端分別連接港鐵彩虹站及油塘站的兩個擬建總站，以及服務彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、藍田北等地區的擬建7個車站。當局預計，項目落成後，由寶達/秀茂坪一帶往來油塘或彩虹，車程僅需10至15分鐘，比路面交通節省約一半時間。