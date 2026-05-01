五一勞動節｜多位司局長落區探工友 卓永興參觀船廠 孫玉菡化身「步兵」送外賣

「五．一」國際勞動節是打工仔的重要節日。工聯會今年繼續舉行「五．一探訪工友大行動」，4月27日起一連5日合共邀請11位特區政府官員深入前線工作場所，與各行各業工友直接對談，為工友送上節日的關懷與問候，藉此弘揚勞動精神，肯定勞動價值。

11位政府官員深入前線工作場所 向工友送上關懷

應邀出席的特區官員有：政務司副司長卓永興、勞工及福利局局長孫玉菡、運輸及物流局局長陳美寶、環境及生態局局長謝展寰、創新科技及工業局局長孫東、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、勞工及福利局副局長何啟明、房屋局副局長戴尚誠、教育局副局長施俊輝，以及發展局副局長林智文。

今次是工聯會連續第3年在「五．一」勞動節期間邀請特區官員探訪前線工友。他們在工聯會負責人及工會代表等陪同下，分別到訪船廠、酒店、醬料廠、回收廠、屋邨、房署總部、食肆、地盤工地及鐵路維修廠等地方，向不同行業工友打氣及慰問，透過面對面交流，實地掌握工友的工作環境與實際需求，並給予積極回應。

卓永興到船廠探訪 關心工友所需

5月1日，政務司副司長卓永興在工聯會會長、立法會議員吳秋北，理事長、立法會議員黃國，副理事長、立法會議員陳穎欣以及香港海員工會副主席楊開强、香港造船機電鋼鐵業總工會前主席鄧樹榮等代表陪同下到一間船廠探訪，參觀員工餐廳和機械車間，又與工友面對面交流，了解他們的工作情況，親自聆聽工友的心聲。卓永興感謝船廠工友每天默默付出，為香港的航運業作出貢獻。卓永興表示，政府非常重視勞工權益和職業安全，會繼續提升勞工的技能，也會用科技去促進職業安全。他向香港每一位打工仔說一聲：「大家辛苦了！感謝大家每天不辭勞苦，默默耕耘，敬業樂業，為香港的社會經濟發展和繁榮穩定作出了重要的貢獻！」

孫玉菡親自體驗外送員辛苦工作

勞工及福利局局長孫玉菡在工聯會理事長、立法會議員黃國，副理事長、權益委員會主任丘燿誠，副理事長、立法會議員李廣宇以及服務業總工會主席翟尚勤、外送員分會主席黎家寶等代表的陪同下，到土瓜灣與外送員進行交流，又親自體驗外送員的工作。

孫玉菡表示，今次親自體驗做外送員，感受到這份工作的不易，向一班敬業樂業的勞動者致敬。在交流時，聽取了前線工友的心聲，包括工傷保障、黑工、上線、一些交通工具的使用、工時等問題。他說，政府會在年底立法保障外送員享有法定的工傷保障，以及通過已有三方平台處理工友面對問題，用最實際的行動來回應工友關注的事情。

謝展寰感謝環保產業員工為行業發展付出

環境及生態局局長謝展寰於4月27日在工聯會副會長程岸麗、立法會議員梁子穎以及香港公共事業工會聯合會執委溫志強的陪同下，到屯門環保園內一間回收廠參觀工友的日常工作情況。謝展寰讚揚工友為推動社會資源循環而默默付出的堅持和貢獻，向所有投入環保產業的工友致以衷心感謝。

孫東到科學園探訪 為創科產業人員鼓勁

創新科技及工業局局長孫東於4月30日在工聯會副會長陳鄧源，立法會議員梁子穎以及香港製造業總工會副主席陳文慧等陪同下，到科學園一間製藥公司探訪，為科研產業的前線工友送上節日問候，又感謝他們辛勤工作，為香港的創科產業出一分力。孫東表示，特區政府高度關注高學歷畢業生在港的事業發展，他感謝企業在港投資，並表示政府將繼續支援更多機構落戶，鼓勵企業聘用本地科研人才；期望產業能進一步推動成果轉化，實現科研上中下游協調發展。

麥美娟關心屋邨清潔及保安員

工聯會九龍地區服務團隊於4月30日邀請民政及青年事務局局長麥美娟到藍田邨探訪清潔、保安和物業管理的工友。在工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪，觀塘區議員簡銘東、余邵倫、李嘉恒、程海欣、黃啟燊等陪同下，先後到訪清潔工休息室、屋邨座頭及房屋署藍田邨辦事處，向工友致以慰問，並與義工攜手向工友派發禮物包。

麥美娟衷心感謝工友的辛勤付出，並表示社區的安全、清潔及鄰里和諧，皆有賴前線工友的悉心付出；社區和社會的建設，更離不開基層工友的努力。工友對局長前來探訪表示十分高興，非常感謝局長對基層工友的關心和鼓勵。

陳美寶感謝鐵路員工辛勤付出

運輸及物流局局長陳美寶於5月1日和立法會主席李慧琼在工聯會副理事長、立法會議員林偉江、鄧家彪，工聯副理事長、香港鐵路工會聯合會主席魯志薪，香港鐵路員工總會理事長譚偉立，香港鐵路專業人員工會主席林偉強，香港鐵路職員工會主席蕭偉恆，香港鐵路員工總會副理事長李德慶等代表陪同下，到鐵路綜合輪對維修中心參觀探訪。陳美寶感謝工友的辛勤付出，為整體社會發展尤其是在交通運輸方面帶來很大的驅動能力。陳美寶提到，隨著科技賦能，大量工序逐步邁向自動化，但工友依然是重要的支撐；希望工友能將科技結合工作經驗，並將過往的經驗帶給新一代，薪火相傳，繼續維持香港鐵路服務「世一」的領先地位。

羅淑佩訪酒店 工友冀港辦更多大型盛事

文化體育及旅遊局局長羅淑佩於4月27日在工聯會副會長程岸麗，副理事長、立法會議員林偉江，副秘書長楊榮輝以及飲食業職工總會秘書長黃必文、酒店及餐飲從業員協會副會長張子洋陪同下，到啟德一家酒店探訪工友，送上關懷及鼓勵。羅淑佩感謝酒店業工友對香港旅遊業的貢獻，讚揚他們在繁忙時段仍竭力提升服務，讓旅客賓至如歸。在場工友亦向羅淑佩表達期望：希望能舉辦更多大型盛事，吸引更多遊客來港消費，帶動整體經濟發展，讓他們能分享發展成果。

何啟明到大埔醬料廠和油塘曲奇餅廠探訪

勞工及福利局副局長何啟明在工聯會副會長陳鄧源，副理事長丘燿誠，副理事長、立法會議員陳穎欣，副理事長林千國以及服務業總工會理事長黃耀強，香港製造業總工會主席李池英，創科產業人員協會主席陳文慧等代表陪同下，分別在4月30日和5月1日到大埔一間醬料廠和油塘一間曲奇餅廠探訪及慰問工友。

戴尚誠探訪房屋署前線工友

房屋局副局長戴尚誠在4月28日於工聯會副理事長、政府人員協會主席張凱榮，立法會議員梁子穎，以及房屋署人員總會副主席謝曉蕾等代表陪同下，先後到何文田愛民邨和房屋署總部探訪在房屋署工作的前線工友。戴尚誠衷心感謝房屋署的前線公務員，為香港的房屋發展作出的貢獻，期待未來與大家一起繼續努力，更好服務市民。工友向副局長分享日常工作內容及各項嶄新科技應用，又感謝工會陪同官員專程慰問和深入了解房屋署各部門的運作情況，對他們工作的肯定，給予很大的鼓舞。

施俊輝參與「五‧一師情」暖心行動

香港教育工作人員總工會邀請教育局副局長施俊輝於4月28日參與「五‧一師情」暖心行動，在工聯會副理事長丘燿誠，工聯會立法會議員梁子穎，以及教育工作人員總工會會長余綺華，香港文職及專業人員總會副會長陳勇華、秘書長胡耀鋒等陪同下，與教育界代表面對面交流，詳細了解教育工作者的日常工作與挑戰，共同探討教育行業的發展與改善。施俊輝連續兩年參與工聯會「五．一」探訪，感謝活動讓他能夠親身聆聽教育界前線同仁的心聲。活動期間，參加者踴躍向副局長分享對教學實務、學生輔導及資源配置等方面的觀察與建議，認為此類互動交流有助促進雙方溝通，使教育政策更貼近教學現場的真實需求。

林智文探訪建造業工友

發展局副局長林智文於4月30日在工聯會副理事長、香港建造業總工會理事長周思傑，工聯會副理事長、立法會議員林偉江，工聯會立法會議員梁子穎，香港建造業總工會秘書長謝宏儒等代表的陪同下，親臨銅鑼灣工地，與工友們進行了親切互動。林智文指出，建造業是推動本港發展的中堅力量，香港的建設與繁榮全賴廣大工友默默耕耘。他鼓勵業界持續善用科技，攜手打造更安全、舒適的工作環境，共建美好香港。工友們對官員的到訪表示歡迎，感謝副局長對他們的工作環境和身心健康的關心。