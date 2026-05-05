關愛隊服務次數及開支存差異 民政總署稱合理：因應區情區需

第二期關愛隊已於去年第三季投入服務，民政事務總署表示，截至今年3月31日，關愛隊已探訪約14.5萬個有需要住戶，並提供逾2萬次支援服務。對於外界關注各區關愛隊開支有差異，當局解釋各小隊在具體服務和規模上，均會因區情區需而有所不同，強調所有開支須經獨立會計師審核，確保合規及符合服務社區目的。

截至今年3月 關愛隊探訪約14.5萬個有需要住戶

政府2023年起在全港設立452支關愛隊，首期服務協議已於去年陸續屆滿，所有關愛隊完成甚至超越KPI要求。政府當時撥備了4.52億元作為第一期關愛隊資助，最後只使用了當中的91%，署方指反映關愛隊推行服務時慎用公帑。

第二期關愛隊投入服務後，截至今年3月31日，已合共探訪約14.5萬個長者戶及其他有需要住戶，並提供約20,500次簡單家居或其他支援服務，例如長者義剪、輪椅維修及量血壓服務等。此外，各隊亦舉辦了約7,500項地區活動，包括新春嘉年華、長者手機培訓班及文物導賞團。

至於各區關愛隊服務次數及開支存在差異，民政總署解釋，因各小隊需因應其服務小區的實際情況及需要而調整，具體運作模式、服務規模及隊伍結構均有所不同，屬合理現象。

部分關愛隊超過兩成開支屬「其他開支」，如元朗「十八鄉中」關愛隊該項開支高達43萬，佔逾40%；屯門區「田景」關愛隊佔比最高約53%。當局指，開支主要用於購買保險、聘請獨立會計師審計帳目等，所有開支均經審核，確保合規及符合服務於關愛社區的目的，由政府資源支付的行政費用不多於資助上限15%。

總署以元朗「十八鄉中」為例，指該區城鄉交匯，人口結構多元化，亦有不少隱蔽長者及少數族裔家庭，為確保求助得到適時回應，關愛隊主動籌措資源增聘人手，提升服務效率。

強調服務非「一刀切」 定期監察確保合規

至於有關愛隊未曾協助突發事故卻申報相關開支，署方解釋，並非每支小隊在兩年服務期內都會遇到突發或緊急事故，為確保事故發生時能迅速支援，個別關愛隊會預先採購及儲備應急物資，如乾糧、飲用水、充電器、清潔用品、手電筒及急救包等，以備不時之需。

署方強調，關愛隊服務並非一刀切，除探訪等基本服務外，各隊亦會按小區實際情況，舉辦地區節慶、健康講座及興趣班等額外活動，並將政策宣傳融入其中。以屯門掃管笏關愛隊為例，該隊曾舉辦STEM活動，結合電影觀賞與水火箭工作坊，在親子互動中推廣國家科技發展。

地區民政事務處會定期監察關愛隊工作，包括巡察或出席關愛隊小隊的服務、活動，檢視工作進度，並根據需要、情況抽查相關記錄及文件，如採購及物資記錄等，以確保符合要求。關愛隊亦按資助協議規定期提交的工作及財務報告讓政府持續監察及評估關愛隊的表現。

記者：李健威