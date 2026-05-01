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簡約公屋︱何永賢：項目為居民提供支援尋求更好發展 營運機構辦招聘會助就業

政情
更新時間：14:34 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:34 2026-05-01 HKT

房屋局局長何永賢今日（5月1日）在社交平台發帖表示，簡約公屋旨在為居民提供支援服務，協助他們建立技能和社區網絡，安居後可尋求更好發展。營運機構會透過舉辦招聘會等活動，為企業與求職居民進行配對，並按合約要求聘用一定比例的住戶。

營運機構辦招聘會 助居民就業

何永賢指出，當局一直主張簡約公屋不只是居住，更是為居民提供支援服務，讓他們建立個人技能和社區網絡，安居後能為自己和家庭作更好規劃。

她提到，簡約公屋的營運合約雖已要求營運機構聘用一定比例的住戶，但營運方往往更為積極。以攸壆路項目為例，營運機構至今已舉行3次招聘活動，並計劃於下月再度舉辦。房屋局副局長戴尚誠亦曾到場，鼓勵居民把握機會申請心儀工作，指當日現場氣氛相當熱烈，求職者由剛踏出社會的00後到經驗豐富的60後都有，是香港人努力拼搏的最好說明。

駁斥交通不便說法 鄰近企業招手

對於有意見認為攸壆路位置偏遠，不便上班，何永賢反駁指香港工作機會處處。她舉例，項目附近有奶製品公司、保安公司、巴士公司及學校等正積極招聘住戶，其中有公司僅需步行約十分鐘即可到達。

她相信，隨著北部都會區不斷發展，居住在元朗、屯門等簡約公屋項目的居民，工作機會將會愈來愈多。

 

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