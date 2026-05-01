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智能廚餘桶︱議員：起步基數低回收率偏低 促政府善用科技

政情
更新時間：10:04 2026-05-01 HKT
發佈時間：10:04 2026-05-01 HKT

審計報告發現環保署推行智能廚餘回收桶服務時，採購工作存在漏洞，兩份類近合約的金額差距高達96%。報告亦指部門嚴重低估服務需求，截至2025年10月，全港僅半數公共屋邨達到「一座一桶」的基礎目標，與政策目標仍有445個回收桶的差距；廚餘收集服務的質素監管不足，招標程序亦因評分制度不當而延誤，整體工作進度與成效未如理想。

選委界立法會議員林筱魯今早（5月1日）在電台節目表示，過往幾年數字反映回收量增長比率高，但強調起步基數相當低，對比每天有3000公噸廚餘，現在回收率仍然相當低，第一期有機資源回收中心使用率只有八成，第二期亦在籌建中，若未來回收量仍然不足會造成浪費，認為政府在衡工量值方面要改善。

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審計報告｜環保署智能廚餘桶採購 兩份類近合約金額差96％ 批低估私樓對回收桶需求

針對公共屋邨達到「一座一桶」的基礎目標，據他了解環境局會於今年做到，但公屋回收量是私樓的3倍，全港亦有近半人口居於公屋，因此在公屋推動回收廚餘是很有必要。他又稱任何文化改變不能「靠罰」，當局要想方法方便市民接觸到回收設施，亦要考慮進一步善用科技。

記者：郭詠欣

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