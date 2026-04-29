發債推動北都讓下一代埋單？陳茂波斥危言聳聽：不投資北都才是不負責任

立法會今日（29日）三讀通過《2026年撥款條例草案》。財政司司長陳茂波為二讀作總結發言時，駁斥外界指政府發債推動北都發展是「讓下一代埋單」的說法。他直指有關言論屬「危言聳聽」，強調若不投資北都為未來創造容量與發展空間、錯失經濟轉型契機，導致年輕一代失去更好就業選擇，「咁樣先至係真正嘅不負責任」。

1,500億外匯基金只佔不足4%

就有議員質疑政府計劃從外匯基金將1,500億元轉撥至基本工程儲備金以推動北都發展，陳茂波指，有關款項只佔約4.1萬億元外匯基金的不足4%，金額僅相當於去年投資收益，即逾3,300億元的一半。

外匯基金累計盈餘仍較2024底多1,800億

陳茂波強調，即使完成轉撥，外匯基金的累計盈餘仍比2024年底多1,800億，形容是將「金融投資」轉化為「基建投資」，指基建將為落戶北都的企業及香港社會帶來長遠經濟收益，強調這非常態化安排。

政府計劃未來五年、每年發行約1,600億至2,200億元債券，有聲音解讀為「借債度日」，陳茂波亦在發言期間澄清，形容是議員誤解，解釋指發債額度中，有一半僅用作近年短期債券的再融資。

他以銀行定期作比喻，指「越短期息口越低」，由於特區政府財政穩健、市場對特區政府的借貸意願高，故政府傾向發行3、5、7年的短期債券，以盡量壓低利息開支，又重申發債資金只會用於基建投資，不會用於政府經常開支。

記者：陳俊豪

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