宏志閣收購｜議員支持政府收購「情理法兼備」 林正財：搬離惡劣環境有利心理健康

大埔宏福苑大火後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權。政府今日（28日）公布，未受大火波及的宏志閣，若有75%以上業主6月30日或之前，簽署「接受收購建議信件」，該大廈將被納入收購方案，即政府會出手收購業權。多個政黨及議員對此安排表示支持，認為是「情、理、法兼備」，體現對災民持續關懷。行會成員、精神健康諮詢委員會主席林正財指，將宏志閣納入收購方案是「相當人性化」的處理，從人道及居民心理健康角度出發，認為公帑「用得其所」。

林正財：居民明白搬遷必須 會為自己爭取最佳方案

林正財向《星島頭條》表示，特別關注災民的心理狀態，若居民因經濟原因而被迫留在原址，將要每天面對災場，以及日後漫長的清拆和重建工程；若該處未來設立紀念設施，更會不斷牽動住客的傷痛情緒。他認為，收購方案為居民提供選擇，搬離惡劣環境，遷往自己選擇的合適居所，有利心理健康。至於有9%業主表示不願出售業權，林正財坦言，明白街坊對原有居所充滿感情，但以舊區重建經驗為例，類似計劃往往難以獲得百分百住客同意，但當政策落實後，市民一般都會務實面對。

林正財指，在心理學上是從「否認（Denial）、不肯接受，慢慢過渡至「接受』」的過程，相信當他們明白搬遷是必須時，便會在過程中為自己爭取最佳方案，尋找下一個喜歡的居所。

陳克勤：相信收購宏志閣業權機會大

民建聯指，欣見政府秉持原則，在宏志閣業主展現高度共識後，積極落實延伸收購安排，認為此舉不僅能統一處理屋苑日後的公共空間及大廈公契等管理難題，避免因零星收購而衍生更複雜的社區問題，更有助整個宏福苑社區重建工作，達致長遠穩定。民建聯亦認同政府堅持須有主流共識方動用公帑的取態，是審慎運用公共資源、實事求是的負責任表現。

民建聯主席陳克勤向《星島頭條》表示，相信現在政府成功收購宏志閣業權機會是大的，「當然沒辦法講到百分百，就算其他幾座都沒辦法是百分百，政府可能最後都要用立法手段收剩餘業權」。不過他坦言，若最後動用到立法手段，對於業主而言並非最好方案，因屆時價格怕沒有現時優惠、選擇沒有現在多。

鄧家彪：大部分居民均期望獲「一視同仁」處理

協助宏志閣居民的工聯會議員鄧家彪表示，不少居民向他表示返回宏志閣居住面對多種困難，包括心理壓力、大維修爛尾後續安排、其餘7座拆卸工程影響、其餘居民搬走導致社區網絡殘缺等。他認為政府再度以例外方式處理宏志閣，是「情、理、法」兼備，充分體現「以為人本」精神。

他認為目前的關鍵是居民需要凝聚共識，解說專隊初步接觸結果顯示約77%業主有意參與，高於門檻兩個百分點。他相信在方案明確出台後，可以供業主思考清楚自己的意向。

鄧家彪又指，所接觸大部分居民均期望能獲「一視同仁」的長遠安置方案，並無要求特殊處理，認為政府目前提出的方案已較為清晰簡單，有助避免進一步爭議。他理解居民徬徨心情，並呼籲他們把握未來兩個月時間，作出最終決定。

梁文廣：限期前取75%確認便應盡快啟動收購

身兼房委會委員的立法會議員梁文廣表示，宏志閣雖未被火災波及，但原有屋苑環境已遭受嚴重破壞，居民心理陰影與創傷、周邊樓宇拆卸工程，以及日後大廈管理與復修等，均帶來極大影響與困難。他認為，政府將宏志閣一併納入收購計劃，確實具有實際需要與必要性。

對於意向收集期限至6月30日為止，而政府早前已初步掌握約77%業戶表示同意，梁文廣認為，若政府在期限前已獲得75%居民同意，便應盡快啟動收購業權工作，早日取得75%或以上業主的正式確認，並爭取盡快向立法會申請額外撥款。他將全力支持相關撥款，讓宏志閣居民與其他受災居民一併作整體安置安排。

立法會G19召集人霍啟剛支持當局建議，認為方案回應了大部分受災業主的訴求，是務實與關愛兼備的方案。雖然宏志閣未有被大火波及，但如果勉強單獨保留，往後的維修、管理問題及費用將非常複雜繁多，留下來的居民將面對種種生活問題和心理壓力，亦可能會影響其餘7幢受災樓宇的拆卸及重建作其他公共設施的計劃。

宏福苑收購業權方案，以實用面積計算，未補價單位收購價每平方呎8,000元，已補價單位收購價每平方呎10,500元。

大埔區議員：尊重宏志閣居民選擇權

大埔區議員梅少峰向《星島頭條》表示，目前在地區收到宏志閣居民不同意願，包括想政府介入收購，或想繼續留在宏志閣居住，「其實我們兩邊意見都有收到」。梅少峰說，無論居民最終是選擇出售或是繼續留居，都會尊重他們的選擇權。

不過，他指與宏志閣居民溝通時，都討論到日後若留居或面對的一些問題，包括剩下單棟物業管理費較高、周邊屋苑配套設施缺失，以及將面對毗鄰其餘7座燒焦大廈，與日後清拆或造成的環境滋擾問題等。

測量師學會建議原址建公園

測量師學會會長溫偉明表受《星島頭條》訪問時表示，學會認為政府以同樣的價格，即未補價單位每平方呎8,000元、已補價單位每平方呎10,500元的價錢，收購宏志閣單位做法合理。他解釋，宏志閣未受大火波及，料大廈結構上沒問題，但事實上大廈內部、地底，甚至宏福苑其餘座數中仍有屋苑公共設施，「電線、煤氣等都涉及成個屋苑，要檢查維修，條數都唔細。」

他認為，今次宏志閣收購方案對居民而言是好選擇，對政府而言，完整收購宏福苑亦方便日後處理安排。至於宏福苑原址未來如何重建，他指該地始終發生過大火，料地價會下跌不宜出售，學會建議改建成公園或其他公共設施。

相關新聞：

宏福苑收購｜77%宏志閣業主初步願賣業權 收購涉款10億元 政府：不排除立法收購餘下業權

宏福苑｜至今75% A至G座居民願接受收購方案 之後再安排第二輪上樓收拾