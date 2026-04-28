九龍城重建︱賈炳達道聯用大樓車位削近半 議員憂不足應付體育園盛事需求

市區重建局於2022年開展九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃，建議在賈炳達道公園內興建一座聯用大樓。立法會發展事務委員會今日（28日）舉行會議，九龍中楊永杰指，市建局早前公布將大幅削減九龍城重建項目地盤的停車位，項目的公眾停車位由超過300個減至165個，憂慮區內車位不足以應付未來需求，計及未來啟德體育園盛事活動帶來的旅遊巴，恐加劇區內交通擠塞。發展局副局長林智文回應指，雖然地庫車位減少，但會保留大部分路邊泊車位，整體車位數目仍較現時增加。

楊永杰表示，九龍城市場一向吸引太子、何文田及九龍塘等地的駕駛人士前往，未來重建後，停車位需求必然增加。他認為，市建局將地盤停車位由300多個削減至165個，並不足以應付將來需要。

發展局：保留大部分路邊泊車位

楊永杰續指，計及未來啟德體育園盛事活動及九龍城深度遊帶來的旅遊巴，區內商業車位已然不足，促請政府考慮在聯用大樓增加車位，「那怕可以偷到多30個車位都好。」

林智文解釋，車位數目減少有兩個主要原因。首先，若按原先規劃，主地盤需興建3至5層地庫，建築成本及時間將會大增；其二，有意見反映不少市民偏好短暫停泊在路邊，而非駛入地庫，因此當局決定保留大部分現有路邊停車位，以取代部分地庫車位。

林智文強調，雖然規劃與最初有出入，但重建後的總車位數目，仍會比現時多出約200至300個。他補充，現時區內車位緊張，主因是舊區本身缺乏停車場及上落貨位。未來重建項目，如KC015及KC017，其商場將設有約200個附屬車位，屆時前往購物的市民可直接使用商場停車場，無需佔用路邊泊位。至於聯用大樓內的60個非公眾車位，當局正探討在非辦公時間開放予公眾使用。

鄭泳舜憂街市特色流失

民建聯九龍西鄭泳舜憂慮，在重建前過渡期內，商戶或因前景不明朗而無心經營，導致街市特色逐漸流失，最終在遷入新街市時，已失去其原有魅力及社會功能。林智文回應指，食環署已積極與街市商販溝通，了解他們的營運意向，以協助他們規劃未來。當局已制訂過渡安排，約有10多個檔位將在工程期間，於現址附近繼續經營。林智文相信，新街市更整潔及寬敞的空間，將有利於舉辦推廣地區文化的活動，亦已考慮加入九龍城地區特色，並會研究議員提出的相關建議。

記者：李健威