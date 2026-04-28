「搭錯線」處理大不同 ？樓家強上月錯問遭糾正 劉文君「搶韁」問跨議程問題 主席咁處理｜Kelly Online

再有新議員在委員會討論議程時「搭錯線」，在第一項議程中「搶韁」將之後議程的問題一起提問，但今次卻獲委員會主席「放生」照問，更要求官員照答。到底應該問，還是不應該問呢？

公務員事務局早上先向立法會公務員及資助機構員工事務委員會，簡介部門首長責任制，預計時間是早上10時50分到11時55分。而建築、測量、都市規劃及園境界劉文君在近12時提問，提及兩條問題，第一條是說明支持部門首長責任制，但關注鼓勵官員改革創新又要加強監管，無疑會對公務員造成壓力，又關注當局要公務員如何拿捏及平衡，但她又提到當局稱稍後會有獎勵計劃，她可在屆時再作評論。

相關新聞：

樓家強工務小組發言「搭錯線」 講東涌變講茶果嶺？ 病癒主席陳紹雄無奈糾正｜Kelly Online

劉文君第二問問下一議程問題

劉文君第二條問題就明顯不同，關注公務員義工服務，是否可計算在每年評核內，又稱這會否對公務員造成壓力。委員會主席周小松隨即請局長回應，但公務員事務局局長楊何蓓茵心水清，即反問第二條問題，是否應留待下一個議程，即「推廣公務員義工服務及說好公務員好故事」時才回應。周小松認為有時間，局長可作回應。

楊何蓓茵解釋，明白要責任制下，公務員承擔更多，而人人對壓力感覺有不同，但亦可以是一個正面的動力，相信高級公務員可以拿捏到創新及監管，當局的培訓亦會多注重這一點。至於義工工作，她稱不會納入評核之內。

事有湊巧，約一個月前，選委界樓家強在工務小組會議上，將關於茶果嶺的議題，誤放在東涌的議程中提問，遭委員會主席陳紹雄無奈糾正，且要在之後議程上才可發問。當時引起議會內外廣泛討論，令人質疑新議員不懂會議規則，今次不知誰是誰非呢？

記者：郭詠欣

