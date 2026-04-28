律師會與民青局會面反映前線意見 冀攜手優化對宏福苑受影響居民的法律支援

香港律師會昨（27日）與民政及青年事務局舉行會議，就宏福苑受影響居民的法律支援及後續工作深入交流意見。會議整合前線經驗，反映受影響居民實際關注的議題，務求協助政府更全面掌握居民需要，從而制定更具針對性及成效的支援措施。

會議由民青局局長麥美娟主持。其他出席的代表包括民青局常秘李百全、民青局副局長梁宏正、民政署署長杜潔麗、民政署副署長王婉蓉、民政署助理署長李嘉淵，以及民青局局長政助余懷誠。律師會會長湯文龍聯同副會長黃巧欣、理事暨社區關係委員會主席鄭程，以及理事暨社區關係委員會委員譚雪欣出席會議。

冀將前線受影響居民聲音如實帶到政策層面

會上，律師會綜合自火災發生以來透過熱線、諮詢櫃位及講座所收集的前線意見，系統性地向政府反映受影響居民普遍關心的法律議題與面對的實際困難，包括保險索償、損失賠償、業權安排及家事法相關問題。律師會強調，透過持續與政府溝通，將前線受影響居民的聲音如實帶到政策層面，是專業團體的重要責任，亦有助政府更精準回應社會需要。

律師會亦建議加強資訊整合與發布、建立更具針對性的溝通平台、適時公布處理進度，以及為居民與法律業界舉辦簡報會，確保資訊準確一致、透明清晰。民青局對有關建議持開放態度，並同意持續優化溝通與協調機制。

已有86間律師行登記加入名單 助居民尋求協助

自大埔火災發生後，律師會迅速設立「大埔火災緊急免費法律諮詢熱線」（2840 1011）及7個「大埔火災緊急免費法律諮詢櫃位」。截至2026年4月23日，熱線已動員498名義務律師及353名義務接線員，處理383宗個案；諮詢櫃位則動員171名義務律師及150名義工，處理206宗個案，充分展現法律專業界同心協力、服務社群的承擔精神。

為進一步回應居民需要，律師會於2026年1月至2月舉辦四場專題講座，並於2026年3月17日與房屋署合辦簡介會，協助前線律師及律師行更深入了解政府公布的宏福苑長遠居住安排方案。截至2026年4月23日，已有86間律師行登記加入律師會編製的「有意為宏福苑受影響居民就安排方案的推行及相關事宜提供專業法律服務的律師行名單」，方便居民查閱及尋求合適協助。

展望未來，律師會將繼續秉持專業精神，積極反映前線意見，與政府及相關持份者保持緊密合作，加強資訊流通與法律解說，提升支援的精準度與透明度，協助受影響的居民在清晰的法律框架下作出知情決定，獲得更穩妥及長遠的保障。

圖片：香港律師會FB