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李家超晤比利時副首相 鼓勵當地科企落戶北都和河套香港園區

政情
更新時間：20:31 2026-04-27 HKT
發佈時間：20:31 2026-04-27 HKT

行政長官李家超今日（27日）與到訪的比利時副首相兼外交大臣普雷沃會面，歡迎對方率團訪港。李家超表示，期望雙方能在經貿投資、創新科技和人文交流等領域，進一步加強合作。

比利時駐港總領事館成立100周年

李家超指，比利時是香港在歐盟的主要貿易夥伴之一，多家比利時企業亦在港設立業務據點，適逢今年為比利時駐港總領事館成立100周年，足證兩地合作頻繁。他強調，香港作為國際貿易中心，會堅定支持和維護自由貿易和多邊主義，持續深化國際交往合作，擴大全球貿易網絡。

他續指，在「一國兩制」下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，特區政府會繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，協助優質企業「走出去」，並把國際資金「引進來」。他歡迎包括比利時在內的海外企業，善用香港的專業服務、營商環境及低稅率等優勢，以香港為平台開拓內地及亞洲市場。

歡迎比利時企業落戶北都

李家超提到，北部都會區是香港未來經濟發展的新引擎，而國家「十五五」規劃亦明確支持加快北都建設。他指出，香港正提速提效發展河套深港科技創新合作區的香港園區，鼓勵比利時的創科企業落戶北都和河套香港園區，引入前沿技術及人才，共同把握新一輪科技革命下的發展機遇。

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