Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地與香港簽新安排簡化送達司法文書程序 最快年底落實 林定國：充分保障與訟人權益

政情
更新時間：20:05 2026-04-27 HKT
發佈時間：20:05 2026-04-27 HKT

律政司司長林定國上周訪問北京，與最高人民法院簽署新安排，以改善內地與香港相互送達民商事司法文書的效率。新機制將引入郵寄、電子方式等送達方法，並簡化程序，目標在今年內落實。

現行機制不敷應用 成功率偏低

林定國表示，為落實《2023年施政報告》指標及回應業界訴求，上周訪京期間與最高人民法院副院長茅仲華簽署《關於內地與香港特別行政區相互送達民商事司法文書的安排》（下稱《新安排》）。

現行的相互委託送達安排自1999年訂立，但隨着跨境民商事案件由1999年的359件大增至2024年的2,388件，送達成功率已偏低。為此，最高人民法院、香港司法機構和律政司經商討後，訂立屬「優化版」的《新安排》以取代現行安排。

《關於內地與香港特別行政區相互送達民商事司法文書的安排》要點。林定國fb
《關於內地與香港特別行政區相互送達民商事司法文書的安排》要點。林定國fb
《關於內地與香港特別行政區相互送達民商事司法文書的安排》要點。林定國fb
《關於內地與香港特別行政區相互送達民商事司法文書的安排》要點。林定國fb

增送達方式提高效率

《新安排》旨在增加送達方式及提高效率，除委託對方法院送達外，亦容許郵寄、電子方式、透過受權主體直接送達，以及在窮盡方法後公告送達。效率方面，最高人民法院將授權部分中級和基層法院與香港法院直接相互委託，以節省轉遞時間。

林定國強調，《新安排》設有嚴格規定，申請須經兩地法院審批，並以受送達人收悉作為成功送達的基礎，以充分保障與訟人合法權益及防止濫用。

律政司正進行準備工作，目標在今年第四季將相關修訂刊憲並提交立法會，經「先訂立後審議」程序後，爭取在今年內落實新機制。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
6小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
13小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
11小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
5小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
8小時前
外勞保安「進駐」九龍灣麗晶花園 法團稱廣東話對答如流、年輕反應好 籲「放下偏見」先觀察表現
外勞保安「進駐」九龍灣麗晶花園 法團稱廣東話對答如流、年輕反應好 籲「放下偏見」先觀察表現
社會
5小時前
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
飲食
8小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
5小時前
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
2026-04-26 18:45 HKT
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
社會
8小時前