內地與香港簽新安排簡化送達司法文書程序 最快年底落實 林定國：充分保障與訟人權益

律政司司長林定國上周訪問北京，與最高人民法院簽署新安排，以改善內地與香港相互送達民商事司法文書的效率。新機制將引入郵寄、電子方式等送達方法，並簡化程序，目標在今年內落實。

現行機制不敷應用 成功率偏低

林定國表示，為落實《2023年施政報告》指標及回應業界訴求，上周訪京期間與最高人民法院副院長茅仲華簽署《關於內地與香港特別行政區相互送達民商事司法文書的安排》（下稱《新安排》）。

現行的相互委託送達安排自1999年訂立，但隨着跨境民商事案件由1999年的359件大增至2024年的2,388件，送達成功率已偏低。為此，最高人民法院、香港司法機構和律政司經商討後，訂立屬「優化版」的《新安排》以取代現行安排。

《關於內地與香港特別行政區相互送達民商事司法文書的安排》要點。林定國fb

《關於內地與香港特別行政區相互送達民商事司法文書的安排》要點。林定國fb

增送達方式提高效率

《新安排》旨在增加送達方式及提高效率，除委託對方法院送達外，亦容許郵寄、電子方式、透過受權主體直接送達，以及在窮盡方法後公告送達。效率方面，最高人民法院將授權部分中級和基層法院與香港法院直接相互委託，以節省轉遞時間。

林定國強調，《新安排》設有嚴格規定，申請須經兩地法院審批，並以受送達人收悉作為成功送達的基礎，以充分保障與訟人合法權益及防止濫用。

律政司正進行準備工作，目標在今年第四季將相關修訂刊憲並提交立法會，經「先訂立後審議」程序後，爭取在今年內落實新機制。