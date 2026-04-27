李家超晤湖北省長李殿勛 冀深化經貿創科合作 服務國家高質量發展

行政長官李家超今日（27日）在禮賓府與湖北省省長李殿勛會面，就深化鄂港合作交換意見。李家超表示，香港會繼續擔當「超級聯繫人」角色，與湖北攜手共進，共同服務國家高質量發展。

李家超歡迎李殿勛率團訪港，並指香港是湖北省最大的外資來源地，截至2025年，在湖北設立的港資項目已超過4,660個，足見兩地經貿關係密切。他強調，在「一國兩制」下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，特區政府已成立「內地企業出海專班」，以更好地服務包括湖北在內的內地企業。

倡兩地創科合作 拓「留學香港」品牌

李家超指出，國家「十五五」規劃支持香港建設國際創新科技中心。他提到，湖北省持續推動創科及新型工業發展，而香港正加速發展河套深港科技創新合作區，雙方在創科領域合作空間廣闊。

教育方面，李家超感謝湖北省政府對香港青年的照顧，並將鼓勵香港青年把握內地機遇。他表示，特區政府正加速建設「北都大學城」，推廣「留學香港」品牌，歡迎更多湖北學生來港升學，期望與湖北加強教育及青年交流，為國家培育人才。

商務及經濟發展局局長丘應樺及政制及內地事務局局長謝小華亦有出席會面。