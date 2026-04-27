新型運輸系統｜擬第四季交立會審議 陳美寶：制訂票價平衡市民負擔力、營辦商財政持續性

政府建議就新型集體運輸系統，引入一套技術中立、通用且標準化的規管框架，以縮短籌備時間，毋須就每個系統訂立主體法例。立法會交通事務委員會會議今日（27日）舉行會議，運輸及物流局計劃今年第四季提交至立法會審議，局長陳美寶強調，在制訂票價時會平衡公眾負擔能力及營辦商的財政可持續性，並確保招標過程公平。

運輸及物流局計劃在今年第四季以主體法例草案形式，提交新型集體運輸系統的擬議規管框架。若草案順利在2027年初獲立法會通過，便可為啟德、東九龍及洪水橋／厦村等多個新項目批出專營權。

新界北譚鎮國詢問當局會否就完工時間表制定要求，並設罰則，確保工程不會延誤。至於票價方面，他提到市民常反映票價「只加不減」或「加快減慢」的問題，期望政府能確保未來不再出現同類情況。

議員關注如何避免單一營辦商主導

陳美寶回應指，當局可考慮在專營權協議中，訂明有關規管條款，以回應人口遷入及其他服務需求。她解釋，主體法例會包含專營權的基礎條款，但容許政府在與個別營辦商洽談協議時，加入額外相關要求。

至於票價水平與調整機制，她強調政府會作出規管，以平衡公眾負擔能力及專營公司的長遠財務可持續性。當局建議採納客觀數據，訂立直接驅動的方程式，並考慮設置負擔能力上限。

選委界何敬康指，港鐵憑藉現有網絡優勢，或在招標中獲優先考慮，詢問如何確保公平競爭，避免造成單一營辦商主導。陳美寶澄清，港鐵按現有協議享有的優先權，僅限於現時鐵路網絡的延伸；由於未來的新鐵路項目均在現有網絡以外，故港鐵將與其他投標者一樣，受到同樣的公平審核。

票價調整機制列於專營權協議

至於新系統與現有交通工具的整合問題，陳美寶以啟德項目為例，招標文件已列明，巴士、小巴等營辦商將可繼續營運。她表示，新系統將與其他公交模式相輔相成，當局會持續觀察乘客需求及社會發展，作動態評估，期望不同交通工具能互補發展。

勞聯周小松關注，對於將由外地公司營運的全新鐵路系統，政府應有相當於甚至更嚴格的權力。陳美寶回應指，政府極度關注新系統的安全性，並已草擬一套涵蓋五大範疇的監管框架，包括賦權政府可任命獨立督察，就事故進行調查並跟進改善建議；要求營運商在工程及建造期間，必須採取足夠行動，確保日後營運安全；要求專營公司制定清晰的維修保養程序，並會訂立一套具中立性、通用性及清晰標準的規管條例；根據規例，營運商必須通報所有事故及意外；訂明任何危害系統安全的行為，將構成罪行。

有議員關注在釐訂新系統框架時，有否更公平機制。陳美寶指，為新系統制訂票價水平及調整機制時，會依循四大宗旨，包括新系統必須受政府規管；平衡公眾的負擔能力及接受程度；確保營辦商具備財政上的可持續性。她強調，當局計劃將票價調整機制明確列於專營權協議之內，以實現透明化、客觀化及科學化。政府已在招標文件中訂明初期的票價範圍，當中已考量市民的實際出行需要，以及周邊現有的交通運輸情況。

她補充，透過公開招標，可望提升政府的議價能力，期望更多有興趣的投標者參與競逐，除比較其項目的技術性外，亦會在財政安排上，如票價或其他建議，進行全面評估。所有建議將會根據既定的評分標準進行審核，以選出最合適的方案。