大棋盤︱樂悠咭電子化存政策兩難 完善生物認證可行？

現時60歲或以上人士須透過實名登記的「樂悠咭」，才可使用2元乘車優惠，但只有實體咭，無法如一般用戶般嵌入手機NFC功能。勞福局上周回應立法會質詢指，正研究開發電子版的可行方案，但提出兩大條件，包括身份核證及便利使用。綜合政界及專業人士分析，電子版樂悠咭技術上其實很容易做到，但在查核身份方面，可能存在一個政策邏輯上的兩難。

樂悠咭目前只有實體咭

根據八達通公司數字，截至今年3月31日，已開通手機八達通數量超過250萬。政府估算數字顯示，本港未來5年間每年將有約11萬至12萬名市民年滿60歲，合共新增超過56萬名合資格申請人。

其實從常理推斷，隨着科技普及，使用手機八達通的人數會越來越多，若這些市民踏入60歲後，一律要將手機與八達通重新「分家」，確實費時失事。

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樂悠咭政策目的為打擊濫用 電子化須保持查核效率

電子化固然是大勢所趨，但兩難之處在於，會否犧牲身份認證的效率？政府2022年起，逐步推出實名制的樂悠咭，至前年已全面推行。該措施推出最大原因，是過往無記名長者八達通違規使用情況嚴重，高峰時期每年懷疑濫用個案逾萬宗，白白浪費公帑。

實體咭主要作用是查核時簡單直接，職員如有懷疑，要求使用者拿出樂悠咭，與照片、身份證明文件一核對，即時知道是否持咭者本人。電子版能否做到同樣查核效率是疑問，若職員每次查核時都要長者打開手機APP展示資料，先不論長者是否有能力或意願配合，執行起來可能比展示實體卡費時。

政府今年微調2元乘車優惠為「兩元兩折」，實施至今已大半個月。有區議員指，新措施在社區上已消化得七七八八，關鍵原因是不涉複雜技術細節，「長者都係就咁嘟卡搞掂」，回贈出錯等技術問題，只是零星個別事件，沒引起波瀾。同理，多推一項電子化功能讓長者有所選擇，原則上不是壞事，但前提是不要帶來過多行政負擔及潛在爭拗，「尤其部分長者對被人查可能好牴觸，過程麻煩少少，隨時同職員有口角。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，將樂悠咭內嵌在手機APP中，在技術上很容易。不過他同意，要市民打開八達通手機APP展示資料，所涉及的程序和時間，確實比展示實體卡多，認為長遠而言須完善生物認證，包括臉部或指紋功能等，甚至與「智方便」服務合併，加快查核時間。

八達通公司指，有關電子版樂悠咭，正積極與勞福局研究中。提出質詢的民建聯林琳向筆者表示，現時中、老年人已慣於使用科技產品，疫情後各類手機APP已成生活一部分，如今要使用樂悠咭反而要重新申請一張實體卡，並不合理。她理解推動APP功能更新需時，身份核證方式也需時適應，但電子化是政策大方向，應盡快推動。

她認為要完善身份查核，可透過指紋認證在八達通APP或「智方便」內登記，綁定使用者身份，因指紋是獨一無二的，這反而更進一步提升準確度。

聶風