宏福苑執拾︱全政府動員支援居民上樓 展現一個政府一條心精神

宏福苑居民分批上樓安排展開至今已經第7天，整體過程運作暢順。為協助居民上樓執拾有序推進，每日有1,000名公務員參與，全政府多個部門上下一心、攜手合作，全力以赴為居民提供全面的支援和協助。公務員事務局局長楊何蓓茵指，公務員團隊在行動中不分你我，所展現的承擔、專業和溫度，充分展現「一個政府一條心」的精神。

「全政府動員」政制再建功 各部門緊密配合

楊何蓓茵今日（26日）在社交平台發文，指行政長官設立的「全政府動員」機制，在今次上樓安排再次發揮重要作用。公務員事務局統籌9個政府部門動員人手，參與的部門包括漁農自然護理署、建築署、機電工程署、環境保護署、食物環境衞生署、地政總署、康樂及文化事務署、香港郵政和水務署。動員公務員聯同社會福利署社工和臨床心理學家組成專隊，每日駐守不同樓層，為返回單位的住戶提供協助。

從行動開始前的部署動員公務員支援，到正式上樓後面對的現場情況，楊何蓓茵表示一直全程關注，特別是留意人手配置，以及同事現場的匯報和回饋，以作出更細緻和人性化的安排。這次上樓安排涉及大量前期籌備、現場執行和即時應變工作，程序繁多，亦必須兼顧居民的安全、秩序和實際需要。由居民登記、領取物資、進入大廈、收拾物品，到搬運離開及後續支援，每個環節都需要不同部門緊密配合、無縫銜接。各部門同事各司其職、全力以赴，務求讓居民在整個過程中獲得適切、到位而迅速的支援。

懷服務市民信念 跨專業支援居民

楊何蓓茵亦稱，雖然參與「全政府動員」的公務員來自不同部門和專業範疇，但他們都同樣抱着服務市民的信念，暫時放下原有崗位的工作，一起到宏福苑積極參與支援。這一星期以來，獲動員參與上樓安排的公務員，有漁農自然護理署管理郊野公園的林務主任、專責動物事務的獸醫師和推廣漁農業發展的漁業督察；有機電工程署的屋宇裝備工程師、機電工程師和電子工程師；亦有康樂及文化事務署的康樂事務經理、文化工作經理和圖書館館長。還有今日開始參與的地政總署的產業測量師和土地測量師、水務署的食水樣本檢驗員和水務督察等等。楊指他們平日的工作很少涉及宏福苑支援工作，但不同專業、不同職系的同事都齊心投入支援工作。這種跨部門、跨專業的協作，不但提升了整體支援效能，也展現政府團隊團結一致的力量。

楊何蓓茵又指，面對居民不同情況，動員的公務員同事都耐心聆聽、細心觀察，甚至運用自身的專業知識和工作經驗，即時提供協助和建議。例如，有一戶居民因保險箱太重未能搬走，加上已找不到鎖匙未能開啟保險箱，陪伴上樓同事即場進行跨部門協作，終在短時間內打開保險箱，讓居民取回當中的重要物品。此外，每一更同事完成駐樓層支援後，亦會仔細向接更同事交代住戶情況和需要注意的事項，務求令支援工作順利銜接，不遺漏任何細節。正是這份認真、這份責任感，令整個安排得以穩妥推進。

她衷心感謝所有參與今次上樓安排的公務員同事，以及所有在幕後支援的團隊，指他們緊守崗位、同心協力，以實際行動詮釋了以民為本的服務精神。「你們的努力，不僅幫助居民順利上樓，也再次展現香港公務員隊伍專業、高效、團結和可信賴的一面」。

上樓安排仍在進行中，楊何蓓茵深信，在各部門同事齊心協力之下， 一定會繼續做好支援工作，陪伴居民走過這段路。

圖片：楊何蓓茵FB