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五一黃金周 ︱陳茂波指會做好配套及熱門景點人流管理 為旅客提供更好體驗

政情
更新時間：11:24 2026-04-26 HKT
發佈時間：11:24 2026-04-26 HKT

財政司司長陳茂波表示，本星期內地將迎來五一黃金周假期。入境處預計期間將有約98萬人次內地旅客訪港，較去年同期增加約7%，將為零售、餐飲、酒店及旅遊業帶來顯著生意。政府會做好各項配套及熱門景點的人流管理，期望為旅客提供更好的體驗，也讓餐飲及零售等行業持續受惠。

國際金融中心功能與內涵 不斷強化和提升

陳茂波在網誌表示，香港國際金融中心的功能與內涵不斷在強化和提升，即使不斷變化的地緣政治格局帶來挑戰，本港仍然在持續創新和開拓合作中開啟新增長點。上周，除了迎來今年以來規模最大的IPO掛牌，亦見證了本港最大的黃金ETF上市；港交所同時亦公布，推出與馬來西亞交易所聯名指數，相關的ETF亦將會推出。

陳茂波早前出席第40屆亞洲暨大洋洲證券交易所聯合會大會，並跟其他本地及國際嘉賓合照。陳茂波網誌
陳茂波早前出席第40屆亞洲暨大洋洲證券交易所聯合會大會，並跟其他本地及國際嘉賓合照。陳茂波網誌
陳茂波上周出席了本港最大黃金ETF和今年來本港最大規模IPO的上市儀式。陳茂波網誌
陳茂波上周出席了本港最大黃金ETF和今年來本港最大規模IPO的上市儀式。陳茂波網誌

他指，承接去年的佳績，本港今年以來新股集資額繼續位列全球首位。截至上周，港股新股集資額已超過1,400億港元，更多優質企業正把握時機，善用香港蓬勃的籌融資平台加快全球業務布局。3月份至今，港股日均成交額超過2,800億港元。這些發展，印證了即使外圍風雲變幻，在政府與業界攜手共同不懈努力下，香港金融市場的發展勢不可擋。

金融市場向好物業市場回暖 提振消費信心

陳茂波進一步指，金融市場穩步向好，加上住宅物業等資產市場回暖，為本地經濟提供了支持，並在一定程度上提振消費信心。近月公布的零售及餐飲業數據顯示整體情況繼續改善。最新公布的今年第一季失業率為3.7%，較上次低0.1個百分點。其中，住宿服務業的就業情況改善較為明顯。


 

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