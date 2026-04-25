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湯文龍出席「少年警訊 Al-GITAL NOMADS計劃」頒獎禮 培育科技法治兼備新一代

政情
更新時間：19:11 2026-04-25 HKT
發佈時間：19:11 2026-04-25 HKT

香港律師會一直秉持誠信與專業精神，推動人工智能的負責任發展。律師會較早時發發佈的《人工智能對法律專業的影響》立場文件，亦深入闡述人工智能在法律的應用、相關挑戰及未來發展路向，並強調科技發展必須以法治、公平與問責為依歸，以確保科技向善、造福社會。

參賽同學透過AI  就國安、防騙及禁毒等提創意方案

律師會會長兼少年警訊中央諮詢委員會委員湯文龍今日( 25日 ) 獲邀出席「少年警訊 Al-GITAL NOMADS計劃」頒獎典禮， 並擔任小學組評審。參賽的同學透過人工智能，就國家安全、防騙及禁毒等三方面提出創意方案，展現新一代對科技應用與社會議題的理解。計劃同時呼應《行政長官 2025 年施政報告》有關推動人工智能發展的政策方向，為香港培育新一代具批判思維的年青人才。

律師會多年來舉辦年度旗艦青年法治教育項目「青Teen講場」，透過講座、辯論、模擬法庭及互動討論等多元形式，培養學生對法律及社會議題的興趣與認知，並引導他們理解法治在社會發展中的角色。在人工智能迅速演進的時代，律師會亦積極將人工智能與法治、科技倫理及公民責任等議題融入相關討論，協助青年在掌握創新科技的同時，建立對法律規範與價值基礎的正確認識。

展望未來，律師會將繼續與包括香港警務處在內的不同持份者緊密合作，推動跨界別協作，共同培育兼具科技素養與法治精神的新一代，確保科技發展與社會責任並行。

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