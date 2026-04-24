林定國訪京｜拜訪最高人民檢察院 參觀亞投行探討香港法律服務發展機遇

律政司司長林定國今日（24日）繼續北京訪問行程，拜訪最高人民檢察院，並參觀亞洲基礎設施投資銀行（亞投行），探討香港法律服務的發展機遇。

林定國上午拜訪最高人民檢察院，與最高人民檢察院檢察長應勇會面。林定國首先感謝最高人民檢察院支持香港去年舉辦第十五屆中國——東盟成員國總檢察長會議，雙方亦就共同關心議題交換意見，包括為內地檢察人員安排涉外法律和普通法制度相關培訓，以及合辦能力建設項目。

林定國（左四）與最高人民檢察院檢察長應勇（右三）會面。刑事檢控專員楊美琪（左三）和國際法律專員丁國榮（左五）亦有出席。

林定國（左四）與亞洲基礎設施投資銀行行長鄒加怡（右五）會面。國際法律專員丁國榮（左三）亦有出席。

林定國（左）與亞洲基礎設施投資銀行行長鄒加怡（右）於會面後合照。

林定國一行其後參觀亞投行，並與亞投行行長鄒加怡會面，了解亞投行在香港設立辦公室的進展，並探討亞投行與香港法律業界交流合作，以及更多選用香港法律服務的機遇。

陪同林定國出訪的包括刑事檢控專員楊美琪和國際法律專員丁國榮，以及政府律師。林定國同日下午結束北京訪問行程回港。