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市場化營運｜康文署推三泳灘及鯉魚門公園度假營招商 冀打造成康樂及水上活動熱點吸客

政情
更新時間：16:15 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-24 HKT

去年《施政報告》提及，康樂及文化事務署將在指定設施引入「市場營運」模式。康文署今日（24日）宣布，為提升轄下設施吸引力，現邀請商業機構及團體就三個指定公眾泳灘及鯉魚門公園度假營提交市場化營運意向書，冀將場地打造成為康樂休閒及水上活動熱點，吸引更多旅客和市民。

三泳灘引入市場力量 打造水上活動熱點

康文署公布，為現就以下三個指定公眾泳灘邀請商業機構或團體提交意向書，以商業營運方式發展，優化設施包括荃灣區馬灣東灣泳灘、屯門區蝴蝶灣泳灘及南區大浪灣泳灘。

有興趣的機構須於6月18日或之前提交意向書。署方將於5月26日下午二時，於沙田康文署總部舉行簡介會。

鯉魚門公園度假營提升營運

與此同時，康文署亦為鯉魚門公園度假營引入市場營運模式招募意向。署方邀請有興趣的商業機構和非牟利團體，就整個度假營的營運及建設提出可行建議，以提升其作為康樂休閒熱點的定位。

有意向的機構須於6月10日或之前提交計劃。相關簡介會將於5月11日下午三時，在鯉魚門公園度假營康樂館舉行。

文體旅局局長羅淑佩早前表示，不少市民對浮潛、划艇和直立板等活動有興趣，當局樂意與沙灘營辦商協商計劃。她預計，日後營辦商會以合理價錢提供服務，強調不可能令沙灘變成「奢侈品」。

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