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陳國基訪韓︱考察韓國大學自資營運模式  為北都大學城規劃取經

政情
更新時間：19:04 2026-04-23 HKT
發佈時間：19:04 2026-04-23 HKT

政務司司長陳國基今（23日）率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團，繼續韓國的訪問行程，實地考察首爾的大學及與官員會面，為北都大學城的規劃建設提供切實參考。

代表團訪慶熙大學 借鑑院校發展模式

代表團上午到訪慶熙大學首爾校區，代表團與該校校長金鎭想等代表會面，了解大學自資營運模式和達致財務可持續發展的經驗，並參觀校內不同設施包括初創中心，聽取中心代表介紹如何通過不同計劃協助人工智能、機械人及生物醫學等高增值科技初創企業發展業務。陳國基期望，慶熙大學開拓多元化營運資金來源的成功例子，能為北都大學城自資發展的專上教育院校提供參考；而該校結合學術研究、創新思維、初創企業孵化和產業聯動的發展模式，也可堪借鑑。

陳國基晤首爾政務副市長 冀港韓院校共設合作項目

代表團其後出席交流午宴，與釜山鎭海自由經濟區廳、仁川國際大學城基金會以及多所韓國頂尖大學代表，就如何打造深度融合高等教育、科學研究和產業的大學城交換意見，同時通過是次訪問考察，促進教育領域的交流合作。代表團下午與首爾市政務副市長金炳玟會面，就政府與大學合作、吸引國際知名院校和人才、校園和創新區規劃，以及兩地未來的合作機會等深入交流。

陳國基說，香港和首爾兩座城市同樣致力推動教育、科技與人才發展深度融合，合作潛力深厚。連日來代表團到訪首爾及其他韓國城市，與不同高等教育院校、研究機構及政府部門代表，就大學城規劃和發展交換意見，他們在校園規劃、產學研合作、人才培育以及多校共用校區模式等方面經驗豐富，有關討論極具啓發性。他熱切期待韓國的頂尖學府與香港院校在北都大學城共設合作項目，共同培育具國際視野的創新人才。其後，代表團禮節性拜會中國駐韓國大使戴兵，向他介紹了香港北都大學城的規劃和發展情況。

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