鄧炳強去信譴責BBC報道偏頗失實 斥對本港法律體系作毫無根據指控

保安局局長鄧炳強致函英國廣播公司（BBC），強烈譴責該媒體一篇題為《The Hong Kong rape allegation that led to blackmail conviction》的報道偏頗失實，認為文章忽視香港特區嚴謹的司法程序，並對本港法律體系作出毫無根據的指控。

鄧炳強：法庭定罪前已全面考慮所有證據及犯罪元素

鄧炳強在信中強調，涉案女子Isabel Rose因勒索及妨礙司法公正而被定罪，是經公開及獨立法庭審訊後的結果。被告在案件中有法律代表，控方亦須在刑事定罪標準下達至毫無合理疑點的舉證門檻。法庭在定罪前已全面考慮所有證據及犯罪元素。

他指出，法庭已頒布長達300頁的裁決理由，並已公開供公眾查閱，詳細說明法庭審議過程。證據顯示被告試圖利用虛假指控以獲取巨額金錢利益。法官在裁決理由中認為被告「不誠實、不可思議及不可靠（dishonest, incredible and unreliable）」，並因其庭上證供與其書面陳述及醫療報告之間存在諸多矛盾，而拒絕接納其證詞。

鄧炳強否認報道暗示香港警方未盡力調查

鄧炳強亦堅決否認報道中暗示香港警方未有盡力調查強姦指控的說法，批評有關指控與事實不符。他表示，香港警方非常重視所有性暴力舉報，投訴人的指控已獲適當調查，但調查過程中發現與投訴人說法不符的證據，最終導致被告被控勒索及妨礙司法公正。

對於報道指投訴人在舉報過程中未獲足夠支援，鄧炳強認為有關說法毫無根據。他指出，香港警方高度重視打擊性暴力案件，保護受害者權益及安全，並減輕受害者在協助調查時所承受的壓力和心理創傷。警方在處理此類案件時嚴格遵守既定專業守則，而在本案中，被告在整個舉報過程中有非政府組織的社工陪同。

鄧炳強對BBC選擇刊登一篇試圖破壞香港特區法律制度誠信的偏頗文章表示遺憾，譴責有關報道試圖無視法庭的司法裁決，誤導公眾。他批評這種不負責任的報道不僅扭曲事實，更可能阻礙真正受害者挺身而出，而這正是該文章表面上聲稱希望防止的情況。

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